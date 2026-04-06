Венеция снова вводит плату за вход для туристов

С апреля 2026 г. в Венеции снова начнет действовать плата за вход для части туристов. Об этом сообщает Euronews Travel.

Кто будет платить сбор

В 2026 году туристический сбор будут взиматься с гостей, приезжающих в Венецию на один день без ночлега. Плата будет действовать в пятницу, субботу, воскресенье, а также в некоторые праздничные дни, в частности, на Пасху, в течение четырех месяцев — с апреля по июль.

Платный вход будет действовать только в часы наибольшей туристической нагрузки — с 8:30 до 16:00. Вне этих часов вход в город будет оставаться бесплатным.

В апреле сбор будет действовать 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 числа.

В мае платными будут 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 и 31 мая.

В июне платить придется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 и 28 числа.

В июле платный вход предусмотрен 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 и 26 июля.

Таким образом, в 2026 году система охватывает 60 дней, когда в Венецию не удастся просто спонтанно приехать без предварительной регистрации.

Какая стоимость сбора

Базовый размер сбора составляет 5 евро. В то же время, для тех, кто бронирует визит менее чем за четыре дня до поездки, будет действовать повышенный тариф — 10 евро.

Для этого туристам нужно заранее зарегистрировать день посещения на специальной платформе. После оформления система предоставляет QR-код, который необходимо предъявить на контрольно-пропускных пунктах в городе.