США и Иран ведут переговоры о 45-дневном перемирии

США, Иран и группа региональных посредников ведут напряжённые переговоры об условиях 45-дневного перемирия, которое должно стать первым шагом к окончательному завершению войны. Несмотря на низкую вероятность скорого достижения соглашения, этот дипломатический маневр остается единственным шансом избежать масштабной эскалации, которая грозит уничтожением гражданской инфраструктуры в Иране и ответными ударами по энергетическим и водным объектам стран Персидского залива. Об этом сообщает Axios 6 апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Жесткий дедлайн и угрозы уничтожения инфраструктуры

Первоначальный 10-дневный ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом Ирану, должен был истечь в понедельник вечером. Однако в воскресенье Трамп продлил этот срок на 20 часов, объявив в своей социальной сети Truth Social новый дедлайн — вторник, 20:00 по восточноамериканскому времени (ET).

В комментарии журналистам американский президент подтвердил, что Вашингтон ведет «интенсивные переговоры» с Тегераном, и выразил надежду на заключение соглашения до истечения установленного срока. В то же время он прибег к открытому ультиматуму: «Шансы хорошие, но если они не пойдут на сделку, я там все разнесу».

Трамп прямо угрожает уничтожить жизненно важную для иранского гражданского населения инфраструктуру, если режим не согласится на его условия. По оценкам экспертов по международному праву, такие действия могут квалифицироваться как военные преступления. Согласно данным двух источников, совместный оперативный план США и Израиля по массированной бомбардировке энергетических объектов Ирана уже полностью готов. Отсрочку дедлайна называют последней попыткой дать ход дипломатии. В ответ на эти угрозы Тегеран предупредил о готовности нанести сокрушительные удары по инфраструктуре Израиля и стран Персидского залива.

Двухэтапное соглашение под контролем региональных посредников

По информации четырёх источников, знакомых с ходом дипломатических переговоров, переговорный процесс проходит при посредничестве Пакистана, Египта и Турции. Кроме того, существует прямой канал связи посредством текстовых сообщений между специальным посланником Трампа Стивом Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

В последние дни администрация США направила Ирану несколько предложений, однако ни одно из них пока не было принято иранскими чиновниками. Посредники продвигают концепцию двухэтапного соглашения. Первая фаза предусматривает введение 45-дневного режима прекращения огня, в течение которого стороны должны согласовать окончательное завершение войны. Один из источников отметил, что срок перемирия может быть продлен, если для переговоров понадобится больше времени. Вторая фаза — это непосредственно соглашение о прекращении военных действий.

Уран, Ормузский пролив и поиск гарантий

Ключевыми козырями Тегерана в этих переговорах являются вопрос полного разблокирования Ормузского пролива и судьба запасов высокообогащённого урана (рассматривается его вывоз из страны или разбавление). Посредники осознают, что иранская сторона не откажется от этих рычагов влияния лишь в обмен на временное 45-дневное перемирие. Именно поэтому обсуждаются «меры укрепления доверия» — частичные шаги Ирана по этим двум вопросам уже на первом этапе.

В то же время Тегеран требует от США твердых гарантий, что перемирие не станет лишь тактической паузой перед новым нападением. Иранские чиновники ясно дали понять: они не допустят повторения сценариев Газы или Ливана, где режим прекращения огня существует лишь на бумаге, а США и Израиль могут возобновить атаки в любой момент. В настоящее время посредники разрабатывают шаги со стороны США, которые удовлетворили бы эти требования Ирана. В Белом доме отказались комментировать ситуацию.