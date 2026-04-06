Центробанк ОАЭ «влил» в банковскую систему $8,2 млрд с начала войны на Ближнем Востоке

Ликвидность, предоставленная Центробанком ОАЭ коммерческим банкам страны с начала войны на Ближнем Востоке, составила $8,2 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на анализ Jefferies Financial Group. Эти средства призваны смягчить последствия войны с Ираном для банковской сферы.

Поддержка банковской системы

Регулятор воспользовался механизмом условного страхования ликвидности (CLIF), который позволяет коммерческим банкам привлекать резервы ЦБ в случае кризиса.

«Центробанк ОАЭ может в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств и по своему усмотрению запустить CLIF в ответ на реальный или ожидаемый кризис, который может быть как общерыночным, так и актуальным лишь для конкретного банка», — сообщил Нареш Биландани, глава отдела исследования акций Jefferies по регионам Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

По словам Биландани, ликвидность в банковском секторе ОАЭ остается на комфортном уровне.

Центробанк ОАЭ запустил меры поддержки коммерческих банков страны в марте. В частности, он предоставил им расширенный доступ к инструментам ликвидности в дирхамах и долларах и разрешил распустить буфер ликвидности.

Война на Ближнем Востоке особенно сильно повлияла именно на банковский сектор ОАЭ. Удары Ирана по экономическим учреждениям и дата-центрам в регионе привели к нарушениям работы банков и отъезду иностранных сотрудников.