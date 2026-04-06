Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
6 апреля 2026, 11:12 Читати українською

Центробанк ОАЭ «влил» в банковскую систему $8,2 млрд с начала войны на Ближнем Востоке

Ликвидность, предоставленная Центробанком ОАЭ коммерческим банкам страны с начала войны на Ближнем Востоке, составила $8,2 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на анализ Jefferies Financial Group. Эти средства призваны смягчить последствия войны с Ираном для банковской сферы.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Поддержка банковской системы

Регулятор воспользовался механизмом условного страхования ликвидности (CLIF), который позволяет коммерческим банкам привлекать резервы ЦБ в случае кризиса.

«Центробанк ОАЭ может в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств и по своему усмотрению запустить CLIF в ответ на реальный или ожидаемый кризис, который может быть как общерыночным, так и актуальным лишь для конкретного банка», — сообщил Нареш Биландани, глава отдела исследования акций Jefferies по регионам Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

По словам Биландани, ликвидность в банковском секторе ОАЭ остается на комфортном уровне.

Центробанк ОАЭ запустил меры поддержки коммерческих банков страны в марте. В частности, он предоставил им расширенный доступ к инструментам ликвидности в дирхамах и долларах и разрешил распустить буфер ликвидности.

Война на Ближнем Востоке особенно сильно повлияла именно на банковский сектор ОАЭ. Удары Ирана по экономическим учреждениям и дата-центрам в регионе привели к нарушениям работы банков и отъезду иностранных сотрудников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами