Курс валют на понедельник: банки, обменники, НБУ

Доллар и евро несколько подешевели в понедельник, 6 апреля. Американская валюта торгуется на всех рынках ниже 44 гривен, тогда как курс евро не превышает 51 гривну.

Официальный курс НБУ: 43,65 грн за доллар, 50,31 грн за евро.

Торги на межбанке открылись в диапазоне: 43,49−43,54 за доллар, 50,15−50,19 за евро.

Средний курс в банках: 43,40−43,90 грн за доллар, 50,10−50,85 грн за евро.

Средний курс в обменных пунктах: 43,50−43,65 грн за доллар, 50,45−50,65 грн за евро.

