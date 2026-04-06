українська
6 апреля 2026, 12:37

Украинцы захватывают рынок труда Польши: доля выросла в 10 раз

Украинцы составляют 5% рынка труда в Польше. По состоянию на июль 2025 именно такая доля работающих украинцев среди всех застрахованных в польском Заведении социального страхования (ZUS). Для сравнения, в 2015 году этот показатель составил всего 0,5%. Об этом сообщил Польский экономический институт, пишет Судебно-юридическая газета.

Легальные мигранты

Всего в Польше сейчас легально находятся 1,51 млн мигрантов из Украины, свидетельствуют данные Польского экономического института (PIE). Из них 964,4 тысяч имеют статус временной защиты, 482,6 тысяч — разрешение на временное проживание, еще 57,7 тысяч — разрешение на постоянное проживание.

В то же время в польских детских садах и школах учится 295,5 тысяч украинских детей, а в высших учебных заведениях — 47,5 тысяч студентов из Украины.

Среди взрослых мигрантов 39% заняты на простых работах или работах, требующих средней квалификации. Это преимущественно мужчины, которые находятся в Польше менее четырех лет. Еще 30% — это молодые женщины, прибывшие за последние четыре года и работающие преимущественно в сфере услуг и образования.

Не работают 16% взрослых украинцев — это безработные и экономически неактивные, преимущественно женщины, которые также находятся в стране менее четырех лет. Еще 15% мигрантов — молодежь, которая проживает в Польше более четырех лет и работает на разных должностях.

Всего в системе социального страхования Польши (ZUS) застраховано 854,2 тысяч украинских граждан.

По оценкам PIE, приток украинских мигрантов ежегодно обеспечивал рост польского ВВП на 0,5−2,4%, благодаря увеличению предложения рабочей силы и поддержке потребительского спроса. Польская экономика адаптировалась к миграции, что проявилось в росте специализации и повышении производительности предприятий и работников.

