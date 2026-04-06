Миллиардеры прячут от налогов в оффшорах $3,55 трлн — Oxfam

Богатейшие люди со всего мира скрывают от налогов в оффшорах и на незадекларированных счетах около $3,55 трлн. Об этом сообщило объединение благотворительных организаций Oxfam. Эта сумма превышает ВВП Франции ($3,16 трлн в 2024-м) и свыше вдвое больше совокупного ВВП 44 наименее развитых стран мира, отмечается в прессрелизе Oxfam, пишет DW.

На долю 0,1% самых богатых людей мира приходится около $2,84 трлн — примерно 80 процентов всех хранящихся в оффшорах денег. Эта сумма, по данным Oxfam, превышает размер капитала беднейшей половины человечества, то есть 4,1 миллиарда человек. Причем у 0,01% самых богатых людей хранится $1,77 трлн.

Как меры борьбы с уклонением от уплаты налогов, Oxfam предлагает повысить налоги для 1% самых богатых людей мира и ввести налоги на сверхбогатство. Среди других инициатив — укрепление международного сотрудничества для ликвидации оффшоров и достижения большей финансовой прозрачности.

Необлагаемая доля налогов сократилась

По оценкам Oxfam, с момента публикации «Панамских документов» 3 апреля 2016 года объем оффшорных активов в 2023 году увеличился до $13,25 трлн — в то время почти 12,5 процента мирового ВВП. В то же время, как отмечает организация, доля налогооблагаемых офшорных активов существенно сократилась и стабилизировалась на уровне 3−4% от мирового ВВП.

Так, в 2024 году Всемирный банк оценивал мировой ВВП в 110,8 трлн. Оффшорные $3,55 трлн, фигурирующие в прессрелизе Oxfam, совсем не облагаемые налогами, составляют примерно 3,2 процента этой суммы.

Снижению доли необлагаемых налогом оффшорных денег, как отмечают в организации, способствовал запуск в 2016—2017 годах системы Автоматического обмена налоговой информацией (AEOI). К марту 2025 г. к стандарту отчетности AEOI присоединились 126 стран и юрисдикций.