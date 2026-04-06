Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 апреля 2026, 9:41 Читати українською

Миллиардеры прячут от налогов в оффшорах $3,55 трлн — Oxfam

Богатейшие люди со всего мира скрывают от налогов в оффшорах и на незадекларированных счетах около $3,55 трлн. Об этом сообщило объединение благотворительных организаций Oxfam. Эта сумма превышает ВВП Франции ($3,16 трлн в 2024-м) и свыше вдвое больше совокупного ВВП 44 наименее развитых стран мира, отмечается в прессрелизе Oxfam, пишет DW.

На долю 0,1% самых богатых людей мира приходится около $2,84 трлн — примерно 80 процентов всех хранящихся в оффшорах денег. Эта сумма, по данным Oxfam, превышает размер капитала беднейшей половины человечества, то есть 4,1 миллиарда человек. Причем у 0,01% самых богатых людей хранится $1,77 трлн.

Как меры борьбы с уклонением от уплаты налогов, Oxfam предлагает повысить налоги для 1% самых богатых людей мира и ввести налоги на сверхбогатство. Среди других инициатив — укрепление международного сотрудничества для ликвидации оффшоров и достижения большей финансовой прозрачности.

Необлагаемая доля налогов сократилась

По оценкам Oxfam, с момента публикации «Панамских документов» 3 апреля 2016 года объем оффшорных активов в 2023 году увеличился до $13,25 трлн — в то время почти 12,5 процента мирового ВВП. В то же время, как отмечает организация, доля налогооблагаемых офшорных активов существенно сократилась и стабилизировалась на уровне 3−4% от мирового ВВП.

Так, в 2024 году Всемирный банк оценивал мировой ВВП в 110,8 трлн. Оффшорные $3,55 трлн, фигурирующие в прессрелизе Oxfam, совсем не облагаемые налогами, составляют примерно 3,2 процента этой суммы.

Снижению доли необлагаемых налогом оффшорных денег, как отмечают в организации, способствовал запуск в 2016—2017 годах системы Автоматического обмена налоговой информацией (AEOI). К марту 2025 г. к стандарту отчетности AEOI присоединились 126 стран и юрисдикций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами