Индия впервые за семь лет купила иранскую нефть

Индия возобновила закупки иранской нефти на фоне блокады Ормузского пролива и войны США и Израиля с Ираном. Об этом сообщило министерство нефти и природного газа страны, пишет DW.

Что известно

«В условиях перебоев с поставками на Ближнем Востоке индийские нефтеперерабатывающие заводы обеспечили себя необходимым количеством сырой нефти, в том числе из Иранa», — следует из заявления ведомства.

Министерство также опровергло сообщения, что иранский нефтяной танкер изменил курс с Индии на Китай из-за проблем с оплатой: «Вопреки распространяемым слухам, никаких препятствий для оплаты импорта иранской нефти не возникло». Кроме того, ведомство заявило, страна получила 44 000 тонн иранского сжиженного газа (СПГ).

Как отмечает агентство Reuters, поставки нефти из Ирана в Индию прекратились в 2019 году из-за санкций США против Тегерана.

20 марта администрация Дональда Трампа на 30 дней отменила санкции, ограничивающие закупки иранской нефти, которая уже находится в море. Как отмечали источники телеканала CNN, Вашингтон пошел на такой шаг, поскольку США исчерпали основные рычаги для смягчения последствий энергетического кризиса.

Лицензия США на закупки нефти из рф для Индии истекает

Из-за мирового энергетического кризиса, вызванного войной США и Израиля с Ираном и блокадой Ормузского пролива Тегераном, Вашингтон временно снял санкции с российской нефти и нефтепродуктов.

В частности, Индия получила временную лицензию сроком до 4 апреля на закупки российской нефти, которая была загружена на танкеры до 5 марта. Лицензия распространялась только на суда, которые следовали в Индию, а также нефть, купленную индийскими компаниями.