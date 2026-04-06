Украине продолжаются дорожные работы на международных трассах и автомобильных дорогах общего пользования. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
2,7 млн кв. м дорог уже восстановлено — Свириденко
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
По ее словам, ежедневно по стране работает около 170 ремонтных бригад и более 1 500 работников.
С начала года уже ликвидировано около 2,7 млн кв. м повреждений дорожного покрытия.
«По состоянию на сегодняшний день выполнено около 50% текущего ремонта на трассах международного значения. Все работы по текущему ремонту на таких трассах планируется завершить до 1 мая, а основные работы — до 1 июня», — подчеркнула руководитель правительства.
Также премьер-министр отметила, что дополнительно продолжаются мероприятия по усилению международного транспортного сообщения.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии