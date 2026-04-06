2,7 млн кв. м дорог уже восстановлено — Свириденко

Украине продолжаются дорожные работы на международных трассах и автомобильных дорогах общего пользования. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Ремонт дорог

По ее словам, ежедневно по стране работает около 170 ремонтных бригад и более 1 500 работников.

С начала года уже ликвидировано около 2,7 млн кв. м повреждений дорожного покрытия.

«По состоянию на сегодняшний день выполнено около 50% текущего ремонта на трассах международного значения. Все работы по текущему ремонту на таких трассах планируется завершить до 1 мая, а основные работы — до 1 июня», — подчеркнула руководитель правительства.

Также премьер-министр отметила, что дополнительно продолжаются мероприятия по усилению международного транспортного сообщения.