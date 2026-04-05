Хедж-фонды массово выходят из акций: рекорд за 12 лет

Крупный капитал активно сокращает риски, фиксируя рекордные объемы чистой продажи акций на мировых рынках. Масштабы текущего оттока ликвидности превзошли все кризисы прошлого десятилетия, указывая на коренной перелом настроений институциональных инвесторов. Об этом сообщает Barchart.

Необычный сдвиг торговых потоков

Согласно данным индикатора Prime Book, который отслеживает динамику мировых акций (где положительное значение означает чистую покупку, а отрицательное — чистую продажу), в начале весны 2026 года рынок столкнулся с беспрецедентным оттоком капитала. Ежемесячный процент чистого торгового потока, измеряемый по шкале от -5 до 3, продемонстрировал стремительное падение.

По итогам марта 2026 года (на графике этот период обозначен красной линией) столбик индикатора обрушился до отметки примерно -4. Это движение резко контрастирует с предыдущими периодами относительной стабильности, когда показатели преимущественно находились выше нулевой линии в зоне чистой покупки или демонстрировали лишь краткосрочные незначительные коррекции.

Исторические параллели: самое резкое падение с 2013 года

Анализ динамики торговых потоков за период с 2011 по начало 2026 года ясно показывает, что нынешняя распродажа является самой агрессивной за последние 12 лет. Последний раз подобный панический уровень сброса активов хедж-фондами фиксировался лишь в 2013 году. Текущий мартовский обвал подтверждает резкую смену стратегии крупных игроков, которые безапелляционно перешли в режим тотальной распродажи.