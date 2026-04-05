Нигерия возглавила мировой рейтинг по использованию стейблкоинов USDT и USDC

Нигерия заняла первое место в мире по уровню проникновения стейблкоинов — 59 % местных криптопользователей хранят средства в Tether (USDT), а ещё 48 % — в USDC. Граждане используют цифровые активы не для трейдинга, а как базовый инструмент для выживания на фоне хронического обесценивания национальной валюты .

Доминирование на фоне экономической нестабильности

Согласно данным аналитического отчета «Stablecoin Utility Report 2026» от компании BVNK, в котором приняли участие пользователи из 15 стран, именно нигерийцы демонстрируют самый высокий в мире уровень принятия «цифровых долларов». Показатели этой африканской страны значительно опережают другие рынки: 59% опрошенных держат USDT, а 48% отдают предпочтение USDC, что делает их абсолютными лидерами.

Австралия и Индия в тройке лидеров

Австралия заняла второе место в мировом рейтинге: там 34 % граждан держат USDT, а 29 % — USDC. Третье место занимает Индия, где эти показатели составляют примерно 30 % и 27 % соответственно.

Аналитики отмечают четкую закономерность: в странах с относительно стабильными национальными валютами интерес к стейблкоинам значительно ниже. В то же время в Австралии и Индии эти активы всё чаще становятся частью повседневных финансовых операций, в частности для осуществления международных переводов и онлайн-платежей.

Прагматизм вместо рыночных спекуляций

Ключевым фактором, стимулирующим спрос на стейблкоины в Нигерии и в Африке в целом, является нестабильность местной валюты. Пользователи массово отказываются от наличных денег в пользу криптоактивов, чтобы хеджировать риски колебаний курса найры.

Согласно отчету, практическое применение стейблкоинов полностью преобладает над спекулятивной торговлей. Нигерийцы полагаются на них для сохранения сбережений, повседневных розничных расчетов и одноранговых транзакций, поскольку это быстрее и дешевле, чем традиционные банковские услуги. Также работники за рубежом отправляют USDT или USDC своим семьям, чтобы избежать задержек переводов и высоких комиссий за конвертацию.

Макроэкономический контекст нигерийского «феномена»

Стремительный отток нигерийского капитала в криптовалюту обусловлен глубоким кризисом традиционной экономики. В течение 2024−2025 годов правительство Нигерии и Центральный банк пошли на радикальную либерализацию валютного курса (чтобы отменить множество параллельных курсов) и отказались от многолетних топливных субсидий. Следствием этих макроэкономических реформ стал катастрофический обвал национальной валюты — на пике найра потеряла более 40% своей стоимости по отношению к доллару. В то же время страну накрыл всплеск инфляции, достигший 28-летнего максимума в почти 35%. Хотя к началу 2026 года официальную инфляцию удалось снизить до 15%, покупательная способность и доверие населения к банковским институтам остаются подорванными. В условиях ограниченного доступа к наличным бумажным долларам бизнес и граждане вынуждены переводить свою ликвидность в цифровые аналоги.