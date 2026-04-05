Нигерия возглавила мировой рейтинг по использованию стейблкоинов USDT и USDC

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 апреля 2026, 14:15 Читати українською

Нигерия возглавила мировой рейтинг по использованию стейблкоинов USDT и USDC

Нигерия заняла первое место в мире по уровню проникновения стейблкоинов — 59 % местных криптопользователей хранят средства в Tether (USDT), а ещё 48 % — в USDC. Граждане используют цифровые активы не для трейдинга, а как базовый инструмент для выживания на фоне хронического обесценивания национальной валюты.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Доминирование на фоне экономической нестабильности

Согласно данным аналитического отчета «Stablecoin Utility Report 2026» от компании BVNK, в котором приняли участие пользователи из 15 стран, именно нигерийцы демонстрируют самый высокий в мире уровень принятия «цифровых долларов». Показатели этой африканской страны значительно опережают другие рынки: 59% опрошенных держат USDT, а 48% отдают предпочтение USDC, что делает их абсолютными лидерами.

Австралия и Индия в тройке лидеров

Австралия заняла второе место в мировом рейтинге: там 34 % граждан держат USDT, а 29 % — USDC. Третье место занимает Индия, где эти показатели составляют примерно 30 % и 27 % соответственно.

Аналитики отмечают четкую закономерность: в странах с относительно стабильными национальными валютами интерес к стейблкоинам значительно ниже. В то же время в Австралии и Индии эти активы всё чаще становятся частью повседневных финансовых операций, в частности для осуществления международных переводов и онлайн-платежей.

Прагматизм вместо рыночных спекуляций

Ключевым фактором, стимулирующим спрос на стейблкоины в Нигерии и в Африке в целом, является нестабильность местной валюты. Пользователи массово отказываются от наличных денег в пользу криптоактивов, чтобы хеджировать риски колебаний курса найры.

Согласно отчету, практическое применение стейблкоинов полностью преобладает над спекулятивной торговлей. Нигерийцы полагаются на них для сохранения сбережений, повседневных розничных расчетов и одноранговых транзакций, поскольку это быстрее и дешевле, чем традиционные банковские услуги. Также работники за рубежом отправляют USDT или USDC своим семьям, чтобы избежать задержек переводов и высоких комиссий за конвертацию.

Макроэкономический контекст нигерийского «феномена»

Стремительный отток нигерийского капитала в криптовалюту обусловлен глубоким кризисом традиционной экономики. В течение 2024−2025 годов правительство Нигерии и Центральный банк пошли на радикальную либерализацию валютного курса (чтобы отменить множество параллельных курсов) и отказались от многолетних топливных субсидий. Следствием этих макроэкономических реформ стал катастрофический обвал национальной валюты — на пике найра потеряла более 40% своей стоимости по отношению к доллару. В то же время страну накрыл всплеск инфляции, достигший 28-летнего максимума в почти 35%. Хотя к началу 2026 года официальную инфляцию удалось снизить до 15%, покупательная способность и доверие населения к банковским институтам остаются подорванными. В условиях ограниченного доступа к наличным бумажным долларам бизнес и граждане вынуждены переводить свою ликвидность в цифровые аналоги.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами