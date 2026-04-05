5 апреля 2026, 12:19 Читати українською

Блокировка VPN парализовала банковскую систему рф и вернула страну в 40-е годы

Масштабная кампания российских властей по блокировке виртуальных частных сетей (VPN) и мессенджеров привела к коллапсу внутренней платежной инфраструктуры, вынудив население массово переходить на наличные расчеты. Инцидент парализовал работу крупнейших финансовых учреждений страны и вызвал хаос в сфере розничной торговли.

Банковский паралич и кассовый хаос

В пятницу, 3 апреля, клиенты российских банков столкнулись с беспрецедентными сбоями в обслуживании. Проблемы с проведением платежей, денежными переводами и базовым доступом к онлайн-сервисам охватили крупнейшие финансовые учреждения страны: «Сбербанк», «ВТБ», «Т-Банк», «Ozon Банк» и ряд других игроков рынка.

Технический сбой, полные причины которого власти РФ так и не озвучили, вызвал инфраструктурный хаос. Из-за невозможности терминалов обрабатывать электронные транзакции московский метрополитен был вынужден пропускать пассажиров через турникеты без оплаты проезда. Одновременно многие региональные заведения обращались к посетителям с просьбой рассчитываться исключительно наличными. Фактически на один день наличные стали единственным действующим средством оплаты.

Бизнес-интересы под видом «цифрового сопротивления»

Основатель Telegram Павел Дуров использовал этот инцидент для критики российских властей, отметив, что попытки правительства запретить средства обхода цензуры лишь спровоцировали сбой в работе банковской системы.

По его словам, тысячи людей сейчас создают собственные VPN и прокси-серверы, а команда мессенджера будет продолжать адаптировать свои алгоритмы, чтобы сделать трафик менее уязвимым для обнаружения и блокировки.

Дуров подчеркнул, что, несмотря на официальный запрет Telegram в РФ, мессенджером ежедневно продолжают пользоваться 65 миллионов россиян (через VPN). Он провел параллель с Ираном, где подобные запреты также не заставили людей перейти на государственные шпионские приложения, а лишь стимулировали массовую загрузку VPN.

Оправдания властей: милитаризация интернета

Москва регулярно блокирует мобильный интернет, используя широкие законодательные полномочия для изоляции средств массовой коммуникации. Официальные представители оправдывают жесткие ограничения работы VPN и WhatsApp, а также попытки полностью заблокировать Telegram соображениями государственной безопасности.

Чиновники обосновывают это угрозой атак вглубь территории России со стороны Украины. Российские власти распространяют заявления о том, что инфраструктура Telegram якобы была скомпрометирована в результате проникновения разведывательных служб Украины и стран-членов НАТО, что, по их утверждениям, привело к потерям среди российских военнослужащих.

Как Роскомнадзор по ошибке отключил собственную экономику

Хотя официальные ведомства РФ избегают прямых комментариев, независимые эксперты по кибербезопасности и представители ИТ-рынка указывают на прямую связь между действиями цензоров и падением банков. Во время агрессивной попытки Роскомнадзора заблокировать определенные протоколы и ограничить VPN-трафик с помощью оборудования ТСПУ (технических средств противодействия угрозам) фильтрующие системы ошибочно заблокировали огромные пулы IP-адресов, на которых держалась критическая инфраструктура российских банков.

Ситуация обострилась до такой степени, что известная российская ИТ-предпринимательница Наталья Касперская сначала публично обвинила Роскомнадзор в финансовом коллапсе, но после разговора с руководством ведомства была вынуждена удалить пост и извиниться. По ее новой «официальной» версии, причиной масштабной проблемы стал исключительно внутренний сбой в «Сбербанке», который из-за своего монопольного веса просто потянул за собой работу других банковских учреждений.

Историческая справка

До 1950 года наличные деньги и чеки были единственными широко распространёнными средствами расчёта. Ситуация изменилась с появлением Diners Club: это была первая универсальная платежная карта, которую начали принимать в различных заведениях (сначала в 27 ресторанах Нью-Йорка). Её владелец мог расплатиться картой, а в конце месяца получить счёт для оплаты. Это стало первым шагом к тому, что бумажные деньги утратили статус единственного средства платежа.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
