5 апреля 2026, 11:18 Читати українською

Германия незаметно запретила мужчинам надолго выезжать за границу без разрешения армии

Все немецкие мужчины призывного возраста обязаны получать официальное разрешение от вооружённых сил на пребывание за пределами страны сроком более трёх месяцев. Эта строгая норма вступила в силу практически незаметно для общества в рамках принятия закона о модернизации военной службы. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Тихая смена правил игры

Новые беспрецедентные ограничения затрагивают миллионы граждан в возрасте от 17 до 45 лет. Отныне, независимо от цели длительной поездки — будь то семестр обучения за границей, новый трудовой контракт или просто длительное путешествие — для выезда из страны на срок более 90 дней мужчинам необходимо официальное разрешение от центра Бундесвера.

Юридически эта ловушка была реализована посредством незаметного изменения пункта 2 Закона о воинской обязанности. До начала 2026 года подобные требования в отношении разрешений применялись исключительно в двух экстремальных сценариях: в случае официального объявления Бундестагом или НАТО «состояния напряженности» или в случае фактического вооруженного нападения на территорию ФРГ. Теперь эти ограничения являются базовой повседневной нормой мирного времени.

Бюрократический хаос без четких наказаний

В Министерстве обороны Германии в ответ на запросы СМИ подтвердили введение новых правил. Ведомство обосновывает такой шаг необходимостью создать надежную и информативную систему воинского учета, чтобы в случае гипотетической чрезвычайной ситуации государство точно знало, кто из военнообязанных длительное время находится за границей.

Чиновники открыто признают, что последствия этой нормы чрезвычайно серьезны, и в настоящее время лишь разрабатывают исключения для снижения бюрократической нагрузки. Пока окончательного описания процедуры не существует. Пункт 3 закона формально предусматривает, что разрешения должны выдаваться безотказно, однако сама процедура подачи заявления является строго обязательной. Какие именно санкции или штрафы грозят мужчинам, которые уедут без разрешения, в министерстве ответить не смогли, оставив миллионы людей в правовом вакууме.

Масштабная милитаризация и задачи Бундесвера

Ограничения на свободу передвижения — лишь один из элементов крупнейшей за последние годы реформы Бундесвера. Немецкое правительство поставило перед собой амбициозную цель кардинально увеличить численность вооружённых сил — с нынешних 184 000 до 255 000−270 000 военнослужащих к 2035 году.

В целях расширения кадрового резерва все молодые люди, начиная с 2008 года рождения, будут получать специальные анкеты для определения их готовности к военной службе. Заполнение этой анкеты является юридически обязательным для мужчин и добровольным для женщин. Уже в 2026 году начнутся первые медицинские осмотры для тех, кто выразил готовность служить. Правительство подчеркивает, что базовый принцип добровольности пока сохраняется и никого не будут принуждать брать в руки оружие. Общие массовые медосмотры для всех без исключения юношей планируют ввести на более поздних этапах реформы.

Как государство контролирует миграцию капитала и мостов

Несмотря на успокаивающие заявления немецкого Министерства обороны о том, что разрешения на выезд в соответствии с внутренними инструкциями будут «простой формальностью» (пока служба является добровольной), независимые юристы бьют тревогу. Фактически государство одним голосованием создало масштабную базу данных для отслеживания перемещений самой активной демографической и экономической группы. Подавая заявку на выезд, человек должен указать страну назначения, срок пребывания и характер деятельности (например, удаленная работа или эмиграция). Аналитики отмечают, что это создает безупречный инструмент для фискальных органов: теперь миграция специалистов и отток капитала из страны становятся абсолютно прозрачными для государства. Возможность свободно передвигаться превратилась в привилегию, которая зависит от согласия чиновника. Бюрократический аппарат в любой момент может изменить подзаконные акты и превратить формальную регистрацию в реальный запрет на пересечение границы без изменения самого закона.

Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

BigBend
5 апреля 2026, 13:10
Ви Тауруси довше не давайте, тепер дізнаєтесь, що таке війна 21 сторіччя.
zephyr
5 апреля 2026, 13:28
Что сделали: при выезде в другую страну на срок менее 3 месяцев- ничего делать не надо. Если собрался выезжать на дольше- ставят электронную отметку что ты выехал. Никаких запретов нет, так как нету самой методологии запрета, комиссии, службы итд. Заголовок от жёлтой прессы, который разнесли по миру.
energy1
5 апреля 2026, 16:50
Це не заголовок, це закон. А за порушення закону у Європі карають.
zephyr
5 апреля 2026, 19:52
Нету никакого наказания, нету никакого закона, есть die Anweisung.
Мирослав Трещов
5 апреля 2026, 16:01
Німці, поляки та балтійці вже готові до війни. Оновлення інформаційних баз по людському ресурсу — це просто останній штрих. Поляки оновили дані по резервістах ще восени та провели їх додаткове польове навчання.
До речі, німці збираються захищати країну адекватним ресурсом — 17−45 років, а середній вік українських військових — 46 років, тобто ми захищамося пенсіонерами, половина яких має бути звільнена в запас. Такий стан справ за почного всеохоплюючого популізму та тотального переважання політичних наративів над реальними вимогами бути ефективною країною.
zephyr
5 апреля 2026, 19:58
В Германии, собираются использовать дроны, самолёты и ракеты. На первой линии- контрактники. Ресурс 17−45 лет- только тыл и обеспечение. Это только в Украине и на рабсее, принято мясом закидывать позиции и смотреть что выйдет.
Qwerty1999
5 апреля 2026, 20:14
Чем они шахеды, герани и молнии планируют сбивать,
если будет лететь по 500 шт в день — наверное Patriot PAC-3,
которых производят 750 шт в год и то в США.

А ведь есть ещё всякие орешники и прочие МБР.

Наприме, с начала войны США в Иране погибли 13 американских военнослужащих,
еще 365 были ранены (отчёт Пентагона) и это без проведения наземной операции.
zephyr
6 апреля 2026, 0:05
Ну да, Германия же не выпускает массово дроны-перехватчики у себя, там ведь технологии отсталые. Хоспаде, какая же Германия, технически отсталая, не чета Украине =)
Qwerty1999
5 апреля 2026, 20:18
zephyr

До відома

ЗСУ протягом доби розгромили війська НАТО на навчаннях «Їжак-2025»

Під час навчань українська команда з 10 бійців, яка виконувала роль противника, за пів
дня імітувала знищення 17 одиниць бронетехніки та здійснила 30 ударів по інших цілях.
Загалом результати виявилися «жахливими» для сил НАТО.
Сили противника змогли «ліквідувати два батальйони за день»,
тож «у межах навчань вони фактично більше не могли воювати».
Сторона НАТО навіть не змогла виявити розрахунки українських операторів дронів.

Ці навчання шокували як самих військових, так і західних посадовців.

https://minfin.com.ua/blogs/qwerty1999/265062/
zephyr
6 апреля 2026, 0:07
Какие молодцы. Вау! Хорошо, что в Германии- нет войны. Можно так украинской команде проигрывать каждый год- главное чтобы Германию не бомбили. Очень рекомендую, как-нибудь попробовать так жить.
