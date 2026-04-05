Все немецкие мужчины призывного возраста обязаны получать официальное разрешение от вооружённых сил на пребывание за пределами страны сроком более трёх месяцев. Эта строгая норма вступила в силу практически незаметно для общества в рамках принятия закона о модернизации военной службы. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Тихая смена правил игры

Новые беспрецедентные ограничения затрагивают миллионы граждан в возрасте от 17 до 45 лет. Отныне, независимо от цели длительной поездки — будь то семестр обучения за границей, новый трудовой контракт или просто длительное путешествие — для выезда из страны на срок более 90 дней мужчинам необходимо официальное разрешение от центра Бундесвера.

Юридически эта ловушка была реализована посредством незаметного изменения пункта 2 Закона о воинской обязанности. До начала 2026 года подобные требования в отношении разрешений применялись исключительно в двух экстремальных сценариях: в случае официального объявления Бундестагом или НАТО «состояния напряженности» или в случае фактического вооруженного нападения на территорию ФРГ. Теперь эти ограничения являются базовой повседневной нормой мирного времени.

Бюрократический хаос без четких наказаний

В Министерстве обороны Германии в ответ на запросы СМИ подтвердили введение новых правил. Ведомство обосновывает такой шаг необходимостью создать надежную и информативную систему воинского учета, чтобы в случае гипотетической чрезвычайной ситуации государство точно знало, кто из военнообязанных длительное время находится за границей.

Чиновники открыто признают, что последствия этой нормы чрезвычайно серьезны, и в настоящее время лишь разрабатывают исключения для снижения бюрократической нагрузки. Пока окончательного описания процедуры не существует. Пункт 3 закона формально предусматривает, что разрешения должны выдаваться безотказно, однако сама процедура подачи заявления является строго обязательной. Какие именно санкции или штрафы грозят мужчинам, которые уедут без разрешения, в министерстве ответить не смогли, оставив миллионы людей в правовом вакууме.

Масштабная милитаризация и задачи Бундесвера

Ограничения на свободу передвижения — лишь один из элементов крупнейшей за последние годы реформы Бундесвера. Немецкое правительство поставило перед собой амбициозную цель кардинально увеличить численность вооружённых сил — с нынешних 184 000 до 255 000−270 000 военнослужащих к 2035 году.

В целях расширения кадрового резерва все молодые люди, начиная с 2008 года рождения, будут получать специальные анкеты для определения их готовности к военной службе. Заполнение этой анкеты является юридически обязательным для мужчин и добровольным для женщин. Уже в 2026 году начнутся первые медицинские осмотры для тех, кто выразил готовность служить. Правительство подчеркивает, что базовый принцип добровольности пока сохраняется и никого не будут принуждать брать в руки оружие. Общие массовые медосмотры для всех без исключения юношей планируют ввести на более поздних этапах реформы.

Как государство контролирует миграцию капитала и мостов

Несмотря на успокаивающие заявления немецкого Министерства обороны о том, что разрешения на выезд в соответствии с внутренними инструкциями будут «простой формальностью» (пока служба является добровольной), независимые юристы бьют тревогу. Фактически государство одним голосованием создало масштабную базу данных для отслеживания перемещений самой активной демографической и экономической группы. Подавая заявку на выезд, человек должен указать страну назначения, срок пребывания и характер деятельности (например, удаленная работа или эмиграция). Аналитики отмечают, что это создает безупречный инструмент для фискальных органов: теперь миграция специалистов и отток капитала из страны становятся абсолютно прозрачными для государства. Возможность свободно передвигаться превратилась в привилегию, которая зависит от согласия чиновника. Бюрократический аппарат в любой момент может изменить подзаконные акты и превратить формальную регистрацию в реальный запрет на пересечение границы без изменения самого закона.