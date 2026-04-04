Кэти Вуд назвала падение курса биткоина на 50% «победой»

На фоне масштабной коррекции криптовалютного рынка глава инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд пытается переключить внимание инвесторов, называя падение курса биткоина вдвое по сравнению с его историческим максимумом положительным сигналом. Об этом инвестор рассказала в эфире канала CNBC.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как пожертвовать стабильностью ради стабильности

Риторика главы ARK Invest строится на сравнении текущих потерь с ещё более серьёзными историческими прецедентами. По словам Кэти Вуд, обвал стоимости ведущей криптовалюты на 50% в рамках текущего рыночного цикла можно считать «настоящей победой». Она аргументирует это тем, что во время предыдущих медвежьих фаз инвесторам приходилось терпеть гораздо более глубокие просадки, когда коррекция достигала 85−95%.

Согласно данным платформы TradingView, после достижения исторического максимума (ATH) на уровне около 125 000 долларов актив действительно потерял половину своей стоимости, протестировав зону в 62 500 долларов в начале февраля 2026 года. Вуд настаивает, что именно такое снижение уровня волатильности свидетельствует о текущей устойчивости актива.

Институционализация и иллюзия безопасности

Аналитические данные частично подтверждают слова руководителя ARK Invest об изменении амплитуды колебаний. Аналитика от Glassnode показывает, что глубина текущей коррекции составляет около 52% и далека от экстремумов прошлых циклов, когда биткоин терял более 80% стоимости.

По мнению Вуд, биткоин преодолел тот рубеж, когда его можно было игнорировать или считать исключительно экспериментом, превратившись в полноценную часть глобальной финансовой системы. Она утверждает, что в основе сегодняшней относительной стабильности актива лежит запуск профильных ETF (биржевых фондов) и принятие криптовалюты крупными контрагентами. Учитывая это, Вуд советует криптовалютным трейдерам изменить свое отношение к волатильности и переосмыслить само понятие «плохого дня» на рынке.