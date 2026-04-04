ГМС обнародовала перечень оснований для обмена видов на жительство для иностранцев

Иностранные граждане и лица без гражданства, легально проживающие в Украине, обязаны своевременно продлевать свои виды на жительство. Процедура замены является обязательной при ряде обстоятельств: от технических ошибок до истечения срока действия или изменения возраста. Об этом сообщает Миграционная служба.

Сроки действия и возрастные ограничения для старых бланков

Современное биометрическое удостоверение на постоянное проживание выдается сроком на 10 лет. В то же время владельцы документов старого образца (книжечек без встроенного бесконтактного электронного носителя) сталкиваются с дополнительными требованиями. Для них остается в силе правило жесткой возрастной привязки: такой документ подлежит обязательному обмену по достижении лицом 25- или 45-летнего возраста.

Технические и юридические основания для замены

Помимо истечения срока действия, миграционное законодательство требует от иностранцев инициировать процедуру обмена документа в следующих случаях:

изменение любой личной информации, указанной в удостоверении;

обнаружение фактической или технической ошибки в данных документа;

непригодность карты для дальнейшего использования (физические повреждения, износ и т. п. );

); вступления в силу решения суда, которым было признано противоправным и отменено решение Государственной миграционной службы (ГМС) об отзыве или признании недействительным разрешения на иммиграцию. В таком случае предыдущее разрешение считается вновь действующим и требует выдачи нового вида на жительство.

Издержки бюрократии и штрафы за несоблюдение

Замена миграционного документа — это платная процедура. Согласно действующим тарифам ГМС, официальная стоимость оформления нового биометрического удостоверения составляет более 1200 гривен. Эта сумма состоит из платы за административную услугу (496 грн), стоимости самого пластикового бланка с электронным чипом (около 600−650 грн) и государственной пошлины (85 грн). Если же иностранец проигнорирует сроки и не обратится за обменом вовремя, его документ теряет юридическую силу. В соответствии со статьей 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях, проживание по недействительным или просроченным документам влечет за собой штраф в размере от 1700 до 5100 гривен. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается, а к лицу может быть применено принудительное выдворение из страны.

Какие иностранцы живут в Украине

По состоянию на 2026 год в Украине легально проживает около 354 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Подавляющее большинство из них — это иммигранты с видами на жительство, тогда как число временных резидентов резко сократилось из-за оттока иностранных студентов.

Пока студенты покидают страну, украинские работодатели вынуждены массово привлекать работников из-за рубежа для заполнения вакансий, образовавшихся в результате мобилизации и отъезда миллионов собственных граждан. Статистика выданных разрешений на трудоустройство демонстрирует четкую прагматическую тенденцию: украинский бизнес все больше зависит от неквалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы из Азии.

По итогам последних отчетных периодов 2025—2026 годов список ведущих стран-поставщиков легальных трудовых мигрантов выглядит следующим образом:

Турция — около 1 300 работников (преимущественно в строительном и инфраструктурном секторах). Узбекистан — более 860 сотрудников. Индия — более 810 разрешений. Бангладеш — около 560 разрешений. Азербайджан — 545 разрешений. Китай — более 460 разрешений.

Кроме того, отмечается целевой набор работников из нетипичных для Украины регионов: Колумбии, Эквадора, Бразилии и Таиланда. Местные компании нанимают их в основном на производственные предприятия, в агросектор и сферу услуг.