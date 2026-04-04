Действия НБУ на валютном рынке сводятся исключительно к сдерживанию спроса

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 апреля 2026, 13:31 Читати українською

Действия НБУ на валютном рынке сводятся исключительно к сдерживанию спроса

Нацбанк продолжает активно расходовать международные резервы для поддержания курса гривны, установив новый рекорд продаж за последние 15 месяцев. В марте 2026 года объем валютных интервенций достиг $4,767 млрд, а общая сумма проданной валюты с начала года приблизилась к $12 млрд. Об этом свидетельствует статистика НБУ.

Нацбанк продолжает активно расходовать международные резервы для поддержания курса гривны, установив новый рекорд продаж за последние 15 месяцев.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Тотальная распродажа

За прошедшую неделю НБУ продал валюту на сумму, эквивалентную $888 млн, не выкупив на рынке ни цента. Всего с начала 2026 года продажа валюты из резервов составила почти $12 млрд, а покупка равна нулю.

Мартовский показатель (более 4,7 млрд долларов) стал самым высоким с декабря 2024 года — тогда был зафиксирован абсолютный исторический максимум на уровне 5,2 млрд долларов. Такая жесткая односторонняя интервенция ярко свидетельствует о том, что рынок не способен генерировать достаточное количество валютной выручки для самостоятельного балансирования.

Аномальный дефицит на межбанковском рынке и в обменных пунктах

Среднесуточный чистый спрос на валюту в марте взлетел на 44,8% по сравнению с февральскими показателями. Этот показатель достиг исторического максимума — почти $135 млн в день. Общий дефицит операций на межбанковском рынке по итогам месяца составил $2,97 млрд, что является пиковым значением за последний квартал.

Дефицит также обновил трёхмесячный максимум и достиг 0,96 млрд долларов.

Население и малый бизнес продолжают активно обменивать гривну на иностранную валюту.

Что вызвало валютный дефицит

  • Внешний энергетический шок: война в Иране вызвала резкие перебои с поставками нефти на мировые рынки. Взлет мировых цен на энергоносители автоматически привёл к удорожанию критически важных импортных поставок в Украину, в результате чего для закупки тех же объемов топлива потребовалось значительно больше валюты.
  • Инфляционные ожидания и импорт: бизнес и потребители, ожидая дальнейшего роста цен, стараются заранее закупить импортные товары, тем самым увеличивая спрос на валюту уже сегодня.

Рекордные резервы как единственная страховка

Несмотря на бешеные темпы «сжигания» валюты, Национальный банк пока имеет запас прочности для продолжения такой политики. Благодаря массированному вливанию международной финансовой помощи, в начале 2026 года международные резервы Украины обновили исторический максимум, превысив $57 млрд, и даже после весенних рекордных продаж остаются на высоком уровне (около $54−55 млрд). Эта финансовая подушка, сформированная западными кредитами и грантами, позволяет Нацбанку беспрепятственно гасить курсовые паники. Однако это также означает, что курсовая стабильность гривны является искусственной и на сто процентов зависит от ритмичности поступлений от международных партнеров, поскольку собственная экономика в настоящее время генерирует исключительно валютный дефицит.

Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто.
Комментарии - 7

TAN72
TAN72
4 апреля 2026, 15:06
Надо прикупить пока курс падает 😂
Skeptik777
Skeptik777
4 апреля 2026, 18:40
Автор просто геній… якщо НБУ не продаватиме валюту, то чим закриватимуть бюджет? Я думав то лиш плєбс вважає, що НБУ «палить» ЗВР. Але ні… чи все-таки то правда?
Kanarej
Kanarej
5 апреля 2026, 1:28
Якщо ЗВР зменшились — то НБУ їх «палить» чи ні?
Criptor82
Criptor82
5 апреля 2026, 9:28
Skeptik777. Автор вірно виклав інформацію. А ви краще поясність нам «плєбсу», який зв’язок між потребами бюджету і фінансовими операціями НБУ та банків (в інтересах бізнесу та фізосіб) на валютній біржі. Ви ж напевно патріцій, вам це «як два пальця».
сергей нестеренко
сергей нестеренко
5 апреля 2026, 15:34
У нас госбюджет сверстан с дефицитом 50% или порядка 2 трлл. грн или 50 млрд. вот НБУ и продает валюту полученную от Запада и загоняет выручку в бюджет, чтобы финансировать армию и все остальное🤑 Так что комментатор выше прав на все 100🤣 Посмотрите сколько НБУ продал за прошлый год и поймёте связь между операциями НБУ и закрыванием дефицита бюджета😜
Criptor82
Criptor82
5 апреля 2026, 16:42
Ви спеціально зареєструвались щоб дати відповідь на мій коментар? Геніально. Причому невперше у випадку із skeptik, не здивуюсь якщо ви знайомі.
НБУ отримує валюту від заходу? Вперше чую. Уряд отримує фіндопомогу та кредити від партнерів, про це відомо, а розпоряджається валютою Мінфін.
Дайте відповідь на просте питання, що заважає уряду конвертувати валюту в гривню напряму в НБУ?
П. С. Ми щось кумедне обговорюємо, чи у вас це дія таблеток?
сергей нестеренко
сергей нестеренко
5 апреля 2026, 21:11
Тогда встречный вопрос: НБУ продал за прошлый год 36 млрд. долл, где он ее взял, и так примерно все 4 года войны и при этом золотовалютные резервы периодически приростают при том что НБУ не покупает на межбанке. Так конвертация именно так идёт напрямую с Минфином. Вот от туда у НБУ и появляется валюта. П. С. Мудило не быкуй, будешь дальше про таблетки и прочее, пошлю на  *** 🤣
