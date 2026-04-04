Действия НБУ на валютном рынке сводятся исключительно к сдерживанию спроса

Нацбанк продолжает активно расходовать международные резервы для поддержания курса гривны, установив новый рекорд продаж за последние 15 месяцев. В марте 2026 года объем валютных интервенций достиг $4,767 млрд, а общая сумма проданной валюты с начала года приблизилась к $12 млрд. Об этом свидетельствует статистика НБУ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Тотальная распродажа

За прошедшую неделю НБУ продал валюту на сумму, эквивалентную $888 млн, не выкупив на рынке ни цента. Всего с начала 2026 года продажа валюты из резервов составила почти $12 млрд, а покупка равна нулю.

Мартовский показатель (более 4,7 млрд долларов) стал самым высоким с декабря 2024 года — тогда был зафиксирован абсолютный исторический максимум на уровне 5,2 млрд долларов. Такая жесткая односторонняя интервенция ярко свидетельствует о том, что рынок не способен генерировать достаточное количество валютной выручки для самостоятельного балансирования.

Аномальный дефицит на межбанковском рынке и в обменных пунктах

Среднесуточный чистый спрос на валюту в марте взлетел на 44,8% по сравнению с февральскими показателями. Этот показатель достиг исторического максимума — почти $135 млн в день. Общий дефицит операций на межбанковском рынке по итогам месяца составил $2,97 млрд, что является пиковым значением за последний квартал.

Дефицит также обновил трёхмесячный максимум и достиг 0,96 млрд долларов.

Население и малый бизнес продолжают активно обменивать гривну на иностранную валюту.

Что вызвало валютный дефицит

Внешний энергетический шок: война в Иране вызвала резкие перебои с поставками нефти на мировые рынки. Взлет мировых цен на энергоносители автоматически привёл к удорожанию критически важных импортных поставок в Украину, в результате чего для закупки тех же объемов топлива потребовалось значительно больше валюты.

Инфляционные ожидания и импорт: бизнес и потребители, ожидая дальнейшего роста цен, стараются заранее закупить импортные товары, тем самым увеличивая спрос на валюту уже сегодня.

Рекордные резервы как единственная страховка

Несмотря на бешеные темпы «сжигания» валюты, Национальный банк пока имеет запас прочности для продолжения такой политики. Благодаря массированному вливанию международной финансовой помощи, в начале 2026 года международные резервы Украины обновили исторический максимум, превысив $57 млрд, и даже после весенних рекордных продаж остаются на высоком уровне (около $54−55 млрд). Эта финансовая подушка, сформированная западными кредитами и грантами, позволяет Нацбанку беспрепятственно гасить курсовые паники. Однако это также означает, что курсовая стабильность гривны является искусственной и на сто процентов зависит от ритмичности поступлений от международных партнеров, поскольку собственная экономика в настоящее время генерирует исключительно валютный дефицит.