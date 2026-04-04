«Новая почта» пересматривает в сторону увеличения стоимость услуг по доставке документов, посылок и грузов. Компания обосновывает это решение инфляционными процессами, нестабильностью на рынке энергоносителей и общим ростом собственных операционных расходов. Новые тарифы вступят в силу с 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Новая почта» во второй раз за полгода повышает тарифы
Официальные причины
«Новая почта» утверждает, что повышение стоимости логистики продиктовано необходимостью адаптироваться к текущим рыночным условиям. Среди основных аргументов компании — рост общей стоимости жизни в стране, повышение цен на топливо и глобальная нестабильность на энергетических рынках.
Кроме того, оператор заявляет о значительном подорожании услуг со стороны своих подрядчиков, в частности в сфере связи и электроснабжения. Средства, полученные от повышения тарифов, компания обещает направить на поддержание стабильности сети, обеспечение безопасности отправлений и индексацию заработной платы своим сотрудникам.
Что осталось без дополнительной оплаты
В рамках обновленной ценовой политики логистический оператор сохраняет нулевой тариф на ряд сопутствующих услуг. В этот перечень входят:
- упаковка небольших посылок (от 0,5 до 4 кг будут бесплатно упаковывать в фирменные пакеты, а отправления весом до 10 и до 30 кг — в стандартную упаковку);
- предоставление фирменных картонных конвертов для отправки документов;
- услуга переадресации посылки, которая уже находится в процессе транспортировки;
- комиссионный сбор за заявленную стоимость отправления, если эта сумма не превышает 500 гривен;
- услуга «Пункт передачи» и временное хранение посылок в отделениях.
Также без изменений остается размер доплаты за отправку грузов из сел или поселков.
Новый прайс-лист: стоимость логистики с 13 апреля
Базовая стоимость доставки значительно вырастет. Утвержденные компанией новые тарифы выглядят следующим образом:
Документы:
- Доставка по городу — 70 грн.
- Доставка по Украине — 80 грн.
- Посылки (доставка по городу):
- до 2 кг — 70 грн;
- до 10 кг — 115 грн;
- до 30 кг — 180 грн.
Посылки (доставка по Украине):
- до 2 кг — 90 грн;
- до 10 кг — 135 грн;
- до 30 кг — 200 грн.
Габаритные грузы (свыше 30 кг):
- Между отделениями по городу — 7 грн за каждый килограмм веса.
- Между отделениями по Украине — от 11 грн за килограмм (конечная цена будет зависеть от конкретной тарифной зоны).
