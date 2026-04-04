«Новая почта» во второй раз за полгода повышает тарифы

«Новая почта» пересматривает в сторону увеличения стоимость услуг по доставке документов, посылок и грузов. Компания обосновывает это решение инфляционными процессами, нестабильностью на рынке энергоносителей и общим ростом собственных операционных расходов. Новые тарифы вступят в силу с 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Официальные причины

«Новая почта» утверждает, что повышение стоимости логистики продиктовано необходимостью адаптироваться к текущим рыночным условиям. Среди основных аргументов компании — рост общей стоимости жизни в стране, повышение цен на топливо и глобальная нестабильность на энергетических рынках.

Кроме того, оператор заявляет о значительном подорожании услуг со стороны своих подрядчиков, в частности в сфере связи и электроснабжения. Средства, полученные от повышения тарифов, компания обещает направить на поддержание стабильности сети, обеспечение безопасности отправлений и индексацию заработной платы своим сотрудникам.

Что осталось без дополнительной оплаты

В рамках обновленной ценовой политики логистический оператор сохраняет нулевой тариф на ряд сопутствующих услуг. В этот перечень входят:

упаковка небольших посылок (от 0,5 до 4 кг будут бесплатно упаковывать в фирменные пакеты, а отправления весом до 10 и до 30 кг — в стандартную упаковку);

предоставление фирменных картонных конвертов для отправки документов;

услуга переадресации посылки, которая уже находится в процессе транспортировки;

комиссионный сбор за заявленную стоимость отправления, если эта сумма не превышает 500 гривен;

услуга «Пункт передачи» и временное хранение посылок в отделениях.

Также без изменений остается размер доплаты за отправку грузов из сел или поселков.

Новый прайс-лист: стоимость логистики с 13 апреля

Базовая стоимость доставки значительно вырастет. Утвержденные компанией новые тарифы выглядят следующим образом:

Документы:

Доставка по городу — 70 грн.

Доставка по Украине — 80 грн.

Посылки (доставка по городу):

до 2 кг — 70 грн;

до 10 кг — 115 грн;

до 30 кг — 180 грн.

Посылки (доставка по Украине):

до 2 кг — 90 грн;

до 10 кг — 135 грн;

до 30 кг — 200 грн.

Габаритные грузы (свыше 30 кг):