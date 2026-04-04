4 апреля 2026, 11:21 Читати українською

«Новая почта» во второй раз за полгода повышает тарифы

«Новая почта» пересматривает в сторону увеличения стоимость услуг по доставке документов, посылок и грузов. Компания обосновывает это решение инфляционными процессами, нестабильностью на рынке энергоносителей и общим ростом собственных операционных расходов. Новые тарифы вступят в силу с 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Официальные причины

«Новая почта» утверждает, что повышение стоимости логистики продиктовано необходимостью адаптироваться к текущим рыночным условиям. Среди основных аргументов компании — рост общей стоимости жизни в стране, повышение цен на топливо и глобальная нестабильность на энергетических рынках.

Кроме того, оператор заявляет о значительном подорожании услуг со стороны своих подрядчиков, в частности в сфере связи и электроснабжения. Средства, полученные от повышения тарифов, компания обещает направить на поддержание стабильности сети, обеспечение безопасности отправлений и индексацию заработной платы своим сотрудникам.

Что осталось без дополнительной оплаты

В рамках обновленной ценовой политики логистический оператор сохраняет нулевой тариф на ряд сопутствующих услуг. В этот перечень входят:

  • упаковка небольших посылок (от 0,5 до 4 кг будут бесплатно упаковывать в фирменные пакеты, а отправления весом до 10 и до 30 кг — в стандартную упаковку);
  • предоставление фирменных картонных конвертов для отправки документов;
  • услуга переадресации посылки, которая уже находится в процессе транспортировки;
  • комиссионный сбор за заявленную стоимость отправления, если эта сумма не превышает 500 гривен;
  • услуга «Пункт передачи» и временное хранение посылок в отделениях.

Также без изменений остается размер доплаты за отправку грузов из сел или поселков.

Новый прайс-лист: стоимость логистики с 13 апреля

Базовая стоимость доставки значительно вырастет. Утвержденные компанией новые тарифы выглядят следующим образом:

Документы:

  • Доставка по городу — 70 грн.
  • Доставка по Украине — 80 грн.
  • Посылки (доставка по городу):
  • до 2 кг — 70 грн;
  • до 10 кг — 115 грн;
  • до 30 кг — 180 грн.

Посылки (доставка по Украине):

  • до 2 кг — 90 грн;
  • до 10 кг — 135 грн;
  • до 30 кг — 200 грн.

Габаритные грузы (свыше 30 кг):

  • Между отделениями по городу — 7 грн за каждый килограмм веса.
  • Между отделениями по Украине — от 11 грн за килограмм (конечная цена будет зависеть от конкретной тарифной зоны).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 4

torn
torn
4 апреля 2026, 14:34
Компанія Нова Пошта (NovaPay) за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
Raids Clash7
Raids Clash7
5 апреля 2026, 8:57
А де ж тут МОНОполія? Не подобається одне, йди до іншого. Нажаль, це не монополія, й кожен гад робить що хоче. Да й вигіди він Нова пей дуже замало, щоб за нього турбуватись, та ще й називати МОНОполістом. Таке враження, що просто десь чули це слово, й вирішили сюди його приплести, не розібравшись у суті «МОНОполії «, або «ОЛІГОполії «, друга з яких в наших 3-х блядо мобільних операторах…
Явам Нелох
Явам Нелох
5 апреля 2026, 10:53
Нехай вже кожного дня підвищують. Її послугами користується все меньше і меньше. Бо в них доставка вже коштує в рази дорожче чим сам товар. Платіть за обьемну вагу і не скігліть що комісії великі. А головне не забувайте що НП не единий перевізник.
HappyInterest
HappyInterest
5 апреля 2026, 11:29
З китаю брат Халя Вавсім присилає невеликий пакунок майже безкоштовно, а в україні як замовиш гайку то магазин виставляє 180 грн за доставку цим перевізником, а іншими поштами не завжди є доставка. Є ще «екстра швидка народна доставка», точніше була, бо зараз через розгул злочинності є немаленький шанс що ні посилка ні водій не доїде. Ну і паливо, беспредел, аббісінські налоги…, дякуємо великим лідорам за підйом економіки і ріст ввп. То ж в будь якому випадку шоби не вилетіти в трубу і спасти хоть якось наймитів нп підійматиме тариф
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами