Оптовые цены на дизель в Европе бьют рекорды 70-х годов

Европейские котировки на дизельное топливо, от которых в значительной степени зависит стоимость импорта в Украину, взлетели до максимальных значений, невиданных с 70-х годов, удвоившись всего за один месяц. Об этом сообщает директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Ценовой шок на европейских биржах

Ситуация на европейских оптовых рынках энергоносителей демонстрирует признаки серьезной нестабильности. По итогам последних торгов лондонская биржа ICE зафиксировала стоимость газойля (полуфабриката, из которого производят дизельное топливо) на отметке 1521 доллар за тонну. Рост всего за сутки составил 155 долларов.

В то же время на юге Европы котировки дизельного топлива на условиях поставки CIF (когда продавец оплачивает страхование и фрахт судна до порта назначения) достигли 1617 долларов за тонну. За март эти показатели выросли более чем вдвое. Аналитики констатируют, что таких ценовых аномалий рынок не видел десятилетиями, осторожно сравнивая текущую ситуацию с нефтяным кризисом 1970-х годов.

Себестоимость для Украины и составляющие цены

Резкое подорожание сырья в Европе имеет прямые последствия для экономики, зависимой от импорта. По расчетам экспертов, если исходить из текущих котировок биржи ICE, базовая закупочная стоимость дизельного топлива на украинской границе составит 95 гривен за литр.

К этой оптовой цене неизбежно добавляются внутренние операционные расходы:

2 грн/л — расходы на логистику и транспортировку по территории Украины;

3 грн/л — накладные расходы автозаправочных станций (фонд оплаты труда персонала, электроэнергия и т. п. ).

Несмотря на эти математические реалии, мгновенного скачка розничных цен до психологической отметки в 100 гривен за литр в ближайшее время не ожидается. Однако глобальная тенденция к подорожанию очевидна и безальтернативна.

Глобальный дефицит на фоне внутренних запасов

Мировой рынок нефтепродуктов в настоящее время сталкивается с острой нехваткой сырья. В азиатском регионе наблюдается острый дефицит, сопровождающийся массовыми очередями на АЗС. В Европе ситуация несколько лучше, однако перебои с поставками уже стали реальностью — на некоторых заправочных станциях дизельного топлива физически нет.

На этом фоне заявления о стабильности на украинском рынке выглядят контрастно. Согласно имеющимся данным, физического дефицита внутри страны пока не предвидится. В течение марта импортеры завезли 577 тысяч тонн топлива. Этот показатель является рекордным с 2021 года и позволил сформировать переходные запасы на апрель.

Кроме того, отмечается, что все розничные сети уже обеспечили себя контрактами на текущий месяц. Запасы бензина в стране также находятся на достаточном уровне. Ситуацию временно уравновешивает и снижение реальных объемов продаж топлива конечным потребителям. Топливо на рынке будет, однако вопрос о его конечной стоимости остается полностью открытым.

Почему мировой рынок дизельного топлива переживает нестабильный период

Исторически такие резкие скачки цен на нефтепродукты связаны с глобальными сбоями в логистике и структурными проблемами нефтепереработки. Европейский рынок испытывает хронический дефицит дизельного топлива и критически зависит от стабильного морского импорта. Любые нарушения в цепочках поставок — от проблем с судоходством в ключевых проливах до санкционных ограничений на сырье из отдельных стран — мгновенно вызывают панику среди трейдеров. Когда альтернативные поставки из Азии или Ближнего Востока задерживаются, европейские трейдеры вынуждены агрессивно скупать доступные объемы на спотовом рынке, переплачивая за ресурс. Для импортозависимых стран это означает автоматический «импорт» мировой инфляции на внутренний рынок, независимо от успокаивающих заявлений местных компаний о наличии законтрактованных объемов.