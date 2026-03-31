С 1957 года в мире закрыли 250 атомных станций: почему некоторые из них «возрождают» сейчас

Рост энергетических потребностей для обеспечения работы искусственного интеллекта и тяжелой промышленности заставляет технологических гигантов пересматривать свое отношение к атомной энергетике. Это происходит несмотря на то, что с 1957 года в мире было остановлено более ста тысяч мегаватт таких мощностей из-за катастроф и экологических рисков. Лидерами по сворачиванию опасной генерации стали Япония, Германия и Соединенные Штаты, тогда как Китай не закрыл ни одного объекта. Об этом сообщает Visual Capitalist.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Глобальный демонтаж

Согласно данным Global Energy Monitor, в период с 1957 по 2025 год в мире было закрыто 250 атомных электростанций, что привело к выводу из эксплуатации 136 823 мегаватт (МВт) мощностей. В эту статистику входят как объекты, полностью отработавшие свой жизненный цикл, так и те, которые были досрочно законсервированы.

Долгое время отношение к этому источнику энергии оставалось крайне противоречивым из-за проблемы утилизации радиоактивных отходов, рисков масштабных катастроф и прямых ассоциаций с ядерным оружием.

Однако сегодня политики и руководители технологических корпораций пытаются представить атомную энергетику как «бесконечный низкоуглеродный источник энергии». Настоящей причиной такого резкого разворота является банальная нехватка стабильного энергоснабжения для тотальной электрификации, наращивания объемов внутреннего производства и бесперебойной работы серверов для искусственного интеллекта.

Лидеры отказа

Абсолютным лидером по объему потерянных мегаватт является Япония, которая ликвидировала 35 284 МВт на 44 объектах. После разрушительной аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году страна приостановила работу большинства своих реакторов, и лишь часть из них впоследствии была разрешена к возвращению в эксплуатацию.

Германия, где атомная энергетика в период своего расцвета обеспечивала 29,5 % всего электроснабжения, приняла радикальное решение о полном отказе от атомной энергии на фоне трагедии в Фукусиме. Страна закрыла все свои 36 реакторов общей мощностью 27 862 МВт, отключив последний блок от сети в прошлом году.

Соединенные Штаты занимают третье место по объему выведенных из эксплуатации мегаватт (23 311 МВт), но лидируют по количеству закрытых объектов — всего остановлено 47 станций.

Ситуация в Украине

Украинская атомная энергетика находится в центре внимания всего мира из-за российского вторжения, которое создало прямую угрозу стабильности Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе станции мощностью 6 000 МВт. россия захватила этот объект в 2022 году и до сих пор удерживает над ним контроль.

В отчете Global Energy Monitor не указаны названия станций, закрытых в Украине. Число 4, вероятно, появилось в инфографике издания Visual Capitalist как количество реакторов на Чернобыльской АЭС. Однако ее нормальная рабочая мощность составляла 1 000 МВт, тогда как в инфографике указано 3 800 МВт. Здесь, вероятно, учтены неработающие мощности других атомных станций.

Другие страны

В других странах мира объемы выведенных из эксплуатации мощностей распределились следующим образом: Великобритания остановила 36 объектов (9 163 МВт), Франция — 15 (6 087 МВт), россия — 16 (5 879 МВт), Тайвань — 6 (5 144 МВт), Швеция — 7 (4 268 МВт), Литва — 2 (2 600 МВт), Канада — 6 (2 268 МВт), Бельгия — 3 (2 123 МВт), Болгария — 4 (1 760 МВт), Италия — 4 (1 472 МВт), Южная Корея — 2 (1 290 МВт), Испания — 3 (1 116 МВт), Словакия — 3 (1 023 МВт), Индия — 4 (640 МВт) и Швейцария — 2 (397 МВт).

По одной станции закрыли: Филиппины (621 МВт), Армения (408 МВт), Пакистан (100 МВт), Казахстан (90 МВт), Нидерланды (60 МВт), Аргентина (29 МВт), Пуэрто-Рико (18 МВт) и Панама (10 МВт).

Китайская экспансия

На фоне массовых закрытий на Западе, Китай выбрал совершенно противоположную стратегию наращивания мощностей, стремясь диверсифицировать источники энергии. КНР не закрыла ни одного ядерного проекта и уверенно движется к амбициозной цели — построить 150 гигаватт (150 000 МВт) ядерной генерации к 2035 году.

Возрождение американских руин

В то же время в США нехватка энергии вынуждает возобновлять работу давно законсервированных мощностей. Наиболее показательным примером является печально известная станция Three Mile Island, известная тем, что в 1979 году там произошло частичное расплавление активной зоны. Сейчас этот реактор снова готовят к запуску, чтобы напрямую питать энергоемкие дата-центры корпорации Microsoft.

Искусственный интеллект

Восстановление работы первого энергоблока скандальной АЭС Three Mile Island (ныне переименованной в Crane Clean Energy Center) ярко иллюстрирует цену, которую технологические гиганты готовы платить за доминирование в сфере искусственного интеллекта. В сентябре 2024 года оператор станции Constellation Energy заключил 20-летнее соглашение с Microsoft. По оценкам финансовых аналитиков банка Jefferies, корпорация будет переплачивать за эту электроэнергию колоссальные средства: около 110−115 долларов за мегаватт-час (для сравнения, энергия ветра и солнца в этом же регионе стоит около 60 долларов). Более того, этот коммерческий проект стоимостью 1,6 миллиарда долларов частично ложится на плечи американских налогоплательщиков: в конце 2025 года Министерство энергетики США (DOE) одобрило федеральный кредит на 1 миллиард долларов для перезапуска реактора, который еще в 2019 году закрыли именно из-за его финансовой нерентабельности.

Технологические монополии настолько отчаянно нуждаются в круглосуточной генерации для обеспечения работы искусственного интеллекта, что готовы воскрешать самые проблемные ядерные объекты.