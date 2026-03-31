С 1957 года в мире закрыли 250 атомных станций: почему некоторые из них «возрождают» сейчас

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
31 марта 2026, 17:51 Читати українською

С 1957 года в мире закрыли 250 атомных станций: почему некоторые из них «возрождают» сейчас

Рост энергетических потребностей для обеспечения работы искусственного интеллекта и тяжелой промышленности заставляет технологических гигантов пересматривать свое отношение к атомной энергетике. Это происходит несмотря на то, что с 1957 года в мире было остановлено более ста тысяч мегаватт таких мощностей из-за катастроф и экологических рисков. Лидерами по сворачиванию опасной генерации стали Япония, Германия и Соединенные Штаты, тогда как Китай не закрыл ни одного объекта. Об этом сообщает Visual Capitalist.

Рост энергетических потребностей для обеспечения работы искусственного интеллекта и тяжелой промышленности заставляет технологических гигантов пересматривать свое отношение к атомной энергетике.

Глобальный демонтаж

Согласно данным Global Energy Monitor, в период с 1957 по 2025 год в мире было закрыто 250 атомных электростанций, что привело к выводу из эксплуатации 136 823 мегаватт (МВт) мощностей. В эту статистику входят как объекты, полностью отработавшие свой жизненный цикл, так и те, которые были досрочно законсервированы.

Долгое время отношение к этому источнику энергии оставалось крайне противоречивым из-за проблемы утилизации радиоактивных отходов, рисков масштабных катастроф и прямых ассоциаций с ядерным оружием.

Однако сегодня политики и руководители технологических корпораций пытаются представить атомную энергетику как «бесконечный низкоуглеродный источник энергии». Настоящей причиной такого резкого разворота является банальная нехватка стабильного энергоснабжения для тотальной электрификации, наращивания объемов внутреннего производства и бесперебойной работы серверов для искусственного интеллекта.

Лидеры отказа

Абсолютным лидером по объему потерянных мегаватт является Япония, которая ликвидировала 35 284 МВт на 44 объектах. После разрушительной аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году страна приостановила работу большинства своих реакторов, и лишь часть из них впоследствии была разрешена к возвращению в эксплуатацию.

Германия, где атомная энергетика в период своего расцвета обеспечивала 29,5 % всего электроснабжения, приняла радикальное решение о полном отказе от атомной энергии на фоне трагедии в Фукусиме. Страна закрыла все свои 36 реакторов общей мощностью 27 862 МВт, отключив последний блок от сети в прошлом году.

Соединенные Штаты занимают третье место по объему выведенных из эксплуатации мегаватт (23 311 МВт), но лидируют по количеству закрытых объектов — всего остановлено 47 станций.

Ситуация в Украине

Украинская атомная энергетика находится в центре внимания всего мира из-за российского вторжения, которое создало прямую угрозу стабильности Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе станции мощностью 6 000 МВт. россия захватила этот объект в 2022 году и до сих пор удерживает над ним контроль.

В отчете Global Energy Monitor не указаны названия станций, закрытых в Украине. Число 4, вероятно, появилось в инфографике издания Visual Capitalist как количество реакторов на Чернобыльской АЭС. Однако ее нормальная рабочая мощность составляла 1 000 МВт, тогда как в инфографике указано 3 800 МВт. Здесь, вероятно, учтены неработающие мощности других атомных станций.

Другие страны

В других странах мира объемы выведенных из эксплуатации мощностей распределились следующим образом: Великобритания остановила 36 объектов (9 163 МВт), Франция — 15 (6 087 МВт), россия — 16 (5 879 МВт), Тайвань — 6 (5 144 МВт), Швеция — 7 (4 268 МВт), Литва — 2 (2 600 МВт), Канада — 6 (2 268 МВт), Бельгия — 3 (2 123 МВт), Болгария — 4 (1 760 МВт), Италия — 4 (1 472 МВт), Южная Корея — 2 (1 290 МВт), Испания — 3 (1 116 МВт), Словакия — 3 (1 023 МВт), Индия — 4 (640 МВт) и Швейцария — 2 (397 МВт).

По одной станции закрыли: Филиппины (621 МВт), Армения (408 МВт), Пакистан (100 МВт), Казахстан (90 МВт), Нидерланды (60 МВт), Аргентина (29 МВт), Пуэрто-Рико (18 МВт) и Панама (10 МВт).

Китайская экспансия

На фоне массовых закрытий на Западе, Китай выбрал совершенно противоположную стратегию наращивания мощностей, стремясь диверсифицировать источники энергии. КНР не закрыла ни одного ядерного проекта и уверенно движется к амбициозной цели — построить 150 гигаватт (150 000 МВт) ядерной генерации к 2035 году.

Возрождение американских руин

В то же время в США нехватка энергии вынуждает возобновлять работу давно законсервированных мощностей. Наиболее показательным примером является печально известная станция Three Mile Island, известная тем, что в 1979 году там произошло частичное расплавление активной зоны. Сейчас этот реактор снова готовят к запуску, чтобы напрямую питать энергоемкие дата-центры корпорации Microsoft.

Искусственный интеллект

Восстановление работы первого энергоблока скандальной АЭС Three Mile Island (ныне переименованной в Crane Clean Energy Center) ярко иллюстрирует цену, которую технологические гиганты готовы платить за доминирование в сфере искусственного интеллекта. В сентябре 2024 года оператор станции Constellation Energy заключил 20-летнее соглашение с Microsoft. По оценкам финансовых аналитиков банка Jefferies, корпорация будет переплачивать за эту электроэнергию колоссальные средства: около 110−115 долларов за мегаватт-час (для сравнения, энергия ветра и солнца в этом же регионе стоит около 60 долларов). Более того, этот коммерческий проект стоимостью 1,6 миллиарда долларов частично ложится на плечи американских налогоплательщиков: в конце 2025 года Министерство энергетики США (DOE) одобрило федеральный кредит на 1 миллиард долларов для перезапуска реактора, который еще в 2019 году закрыли именно из-за его финансовой нерентабельности.

Технологические монополии настолько отчаянно нуждаются в круглосуточной генерации для обеспечения работы искусственного интеллекта, что готовы воскрешать самые проблемные ядерные объекты.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
