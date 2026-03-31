НБУ установил курсы доллара и евро на первый день апреля

Нацбанк определил курсы доллара и евро на среду, 1 апреля. Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, гривна подешевела по отношению к обеим валютам.

На среду НБУ установил следующий курс доллара: 43,92 грн. Это на 12 копеек больше, чем во вторник (43,80).

Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке 50,45 грн, что на 14 копеек больше, чем во вторник (50,31).

Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на среду: 11,73 грн (во вторник курс составлял 11,76 грн).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту