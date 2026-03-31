ПУМБ и Приватбанк возглавили рейтинг банковских приложений FinAwards 2026

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 марта 2026, 17:15 Читати українською

ПУМБ и Приватбанк возглавили рейтинг банковских приложений FinAwards 2026

По итогам девятой ежегодной премии FinAwards в номинации «Лучшие мобильные приложения для частных лиц» первое место занял ПУМБ, а в корпоративном сегменте лидером признано приложение «Приват24 для бизнеса». Об этом было объявлено во время церемонии награждения победителей премии в пятницу, 27 марта.

По итогам девятой ежегодной премии FinAwards в номинации «Лучшие мобильные приложения для частных лиц» первое место занял ПУМБ, а в корпоративном сегменте лидером признано приложение «Приват24 для бизнеса».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

ПУМБ

В борьбе за розничного потребителя ПУМБ обогнал monobank и А-Банк, занявшие второе и третье места соответственно. Финансовая организация заявляет о наличии более 150 сервисов в своём приложении, делая акцент на гибком интерфейсе с возможностью персонализации. Среди ключевых финансовых инструментов разработчики выделяют управление единым кредитным лимитом и услугу «Платите частями», которая предусматривает отсрочку первого платежа на один месяц.

Значительная часть привлекательности продукта основана на программе лояльности, которую компания называет крупнейшей на рынке. Она включает более 200 предложений кэшбэка, возможность активации партнерских скидок в один клик и специализированную программу поддержки для доноров крови. Валютный блок приложения предлагает персональные курсы, автоматический обмен, функцию подписки на актуальные котировки, доступ к восьми международным платежным системам и переводы SWIFT, включая бесплатные транзакции между родственниками.

Приватбанк

В номинации «Лучшее банковское мобильное приложение для бизнеса» победу одержал государственный Приватбанк с продуктом «Приват24 для бизнеса», опередив monobank (второе место) и ПУМБ (третье место). Приложение предлагает предпринимателям 12 категорий услуг. Помимо базовых транзакций, функционал глубоко интегрирован с налоговым администрированием: от получения справок и актуальных реквизитов до непосредственной уплаты налогов в бюджет.

Об организаторах премии

FinAwards — это ежегодное отраслевое мероприятие, которое проводится уже девятый год подряд. Учредителями премии являются финансовые издания «Минфин» и Finance.ua.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами