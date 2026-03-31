ПУМБ и Приватбанк возглавили рейтинг банковских приложений FinAwards 2026

По итогам девятой ежегодной премии FinAwards в номинации «Лучшие мобильные приложения для частных лиц» первое место занял ПУМБ , а в корпоративном сегменте лидером признано приложение «Приват24 для бизнеса». Об этом было объявлено во время церемонии награждения победителей премии в пятницу, 27 марта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

ПУМБ

В борьбе за розничного потребителя ПУМБ обогнал monobank и А-Банк, занявшие второе и третье места соответственно. Финансовая организация заявляет о наличии более 150 сервисов в своём приложении, делая акцент на гибком интерфейсе с возможностью персонализации. Среди ключевых финансовых инструментов разработчики выделяют управление единым кредитным лимитом и услугу «Платите частями», которая предусматривает отсрочку первого платежа на один месяц.

Значительная часть привлекательности продукта основана на программе лояльности, которую компания называет крупнейшей на рынке. Она включает более 200 предложений кэшбэка, возможность активации партнерских скидок в один клик и специализированную программу поддержки для доноров крови. Валютный блок приложения предлагает персональные курсы, автоматический обмен, функцию подписки на актуальные котировки, доступ к восьми международным платежным системам и переводы SWIFT, включая бесплатные транзакции между родственниками.

В номинации «Лучшее банковское мобильное приложение для бизнеса» победу одержал государственный Приватбанк с продуктом «Приват24 для бизнеса», опередив monobank (второе место) и ПУМБ (третье место). Приложение предлагает предпринимателям 12 категорий услуг. Помимо базовых транзакций, функционал глубоко интегрирован с налоговым администрированием: от получения справок и актуальных реквизитов до непосредственной уплаты налогов в бюджет.

Об организаторах премии

FinAwards — это ежегодное отраслевое мероприятие, которое проводится уже девятый год подряд. Учредителями премии являются финансовые издания «Минфин» и Finance.ua.