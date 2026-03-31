FinAwards 2026: кто из банков победил в номинации «Карта №1 в кошельке»

В номинации «Карта № 1 в кошельке» по версии премии FinAwards 2026 победил monobank с «Черной картой». Об этом было объявлено во время церемонии награждения победителей премии в пятницу, 27 марта.

Черная карта monobank — универсальная дебетово-кредитная карта с кредитным лимитом до 200 тыс. грн и возможностью мгновенной рассрочки. Открытие и обслуживание — бесплатные. Пополнение карты без комиссий — через терминалы mono, EasyPay, City24, кассы Universal Bank и партнеров. Переводы между клиентами monobank — бесплатные, в другие банки в гривне — также без комиссии (с отдельными исключениями для ФЛП и зарубежных карт).

Второе и третье места заняли соответственно ПУМБ («всеКАРТА») и àбанк (карта «АТБ»).

В номинации приняли участие 14 банков.

О премии

FinAwards 2026 — это ежегодная премия, которая проводится уже 9-й год подряд. Учредителями премии являются финансовое издание «Минфин» и Finance.ua.

Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех, кто работает в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора Украины и финансовые продукты, выражая свое уважение к их достижениям.