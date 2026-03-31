Война в Иране вызвала бум электромобилей в Европе: продажи подержанных автомобилей стремительно растут

Резкий скачок цен на бензин, вызванный войной в Иране, заставляет европейских потребителей массово отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Крупнейшие онлайн-платформы по продаже авто фиксируют аномальный рост спроса на подержанные электромобили (EV). Об этом сообщает Reuters.

Ценовой шок на АЗС

Начавшаяся 28 февраля 2026 года война в Иране заблокировала ключевые торговые пути, которыми проходит около 20% мировых поставок нефти. Это мгновенно отразилось на стоимости горючего: по данным Еврокомиссии, средняя цена бензина в ЕС всего за три недели выросла на 12% — до 1,84 евро ($2,12) за литр.

«Только что цена превышает отметку 2 евро за литр, это сильно влияет на восприятие людей», — отмечает Ромен Бошер, гендиректор французского ритейлера Aramisauto.

По его словам, доля электрокаров в продажах компании удвоилась всего за три недели — с 6,5% до 12,7%. В то же время доля бензиновых автомобилей сократилась с 34% до 28%, а дизельных — с 14% до 10%.

География спроса на электрокары

Тренд охватил весь континент, причем в некоторых странах электромобили стали лидерами рынка:

Норвегия: на самом крупном маркетплейсе Finn.no электромобили впервые опередили дизельные модели по объемам продаж.

Германия: на платформе mobile.de доля запросов на покупку электрокаров с начала марта утроилась (с 12% до 36%), а количество обращений к дилерам выросло на 66%.

Центральная Европа: базирующаяся в Амстердаме платформа Olx отчитывается о скачке интереса к электрокарам в Польше (+39%), Румынии (+40%) и Португалии (+54%).

Швеция: На сайте Blocket продажи подержанных электромобилей выросли на 11%, а просмотры объявлений — на 17%.

Почему покупают именно подержанные электрокары

Эксперты выделяют три причины, почему покупатели выбирают вторичный рынок:

Цена — б/у модели на 40% дешевле новых.

Скорость — в отличие от новых авто, доставку которых можно ожидать месяцами из-за дефицита компонентов, подержанное авто можно забрать со стоянки сразу.

Доверие — появление сертификатов состояния батареи помогло снять главную оговорку покупателей относительно срока службы аккумуляторов.

Маркетинговый ответ автопроизводителей

Производители электромобилей не тратят попусту время и активно используют топливный кризис в своей рекламе. Например, бренд MG (принадлежит китайской SAIC) запустил во Франции кампанию с лозунгом: «Возможно, пора переосмыслить то, как вы управляете авто», прямо намекая на стоимость бензина.

«Мы видим четкое смещение приоритетов: люди активно ищут более топливно-эффективные альтернативы», — заключает эксперт Blocket Марцин Степман.

Аналитики прогнозируют, что этот импульс будет только усиливаться, поскольку рынок постепенно адаптируется к длительным последствиям глобальной нестабильности.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями