Война в Иране вызвала бум электромобилей в Европе: продажи подержанных автомобилей стремительно растут

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 марта 2026, 13:09 Читати українською

Война в Иране вызвала бум электромобилей в Европе: продажи подержанных автомобилей стремительно растут

Резкий скачок цен на бензин, вызванный войной в Иране, заставляет европейских потребителей массово отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Крупнейшие онлайн-платформы по продаже авто фиксируют аномальный рост спроса на подержанные электромобили (EV). Об этом сообщает Reuters.

Война в Иране вызвала бум электромобилей в Европе: продажи подержанных автомобилей стремительно растут
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ценовой шок на АЗС

Начавшаяся 28 февраля 2026 года война в Иране заблокировала ключевые торговые пути, которыми проходит около 20% мировых поставок нефти. Это мгновенно отразилось на стоимости горючего: по данным Еврокомиссии, средняя цена бензина в ЕС всего за три недели выросла на 12% — до 1,84 евро ($2,12) за литр.

«Только что цена превышает отметку 2 евро за литр, это сильно влияет на восприятие людей», — отмечает Ромен Бошер, гендиректор французского ритейлера Aramisauto.

По его словам, доля электрокаров в продажах компании удвоилась всего за три недели — с 6,5% до 12,7%. В то же время доля бензиновых автомобилей сократилась с 34% до 28%, а дизельных — с 14% до 10%.

География спроса на электрокары

Тренд охватил весь континент, причем в некоторых странах электромобили стали лидерами рынка:

Норвегия: на самом крупном маркетплейсе Finn.no электромобили впервые опередили дизельные модели по объемам продаж.

Германия: на платформе mobile.de доля запросов на покупку электрокаров с начала марта утроилась (с 12% до 36%), а количество обращений к дилерам выросло на 66%.

Центральная Европа: базирующаяся в Амстердаме платформа Olx отчитывается о скачке интереса к электрокарам в Польше (+39%), Румынии (+40%) и Португалии (+54%).

Швеция: На сайте Blocket продажи подержанных электромобилей выросли на 11%, а просмотры объявлений — на 17%.

Почему покупают именно подержанные электрокары

Эксперты выделяют три причины, почему покупатели выбирают вторичный рынок:

  • Цена — б/у модели на 40% дешевле новых.
  • Скорость — в отличие от новых авто, доставку которых можно ожидать месяцами из-за дефицита компонентов, подержанное авто можно забрать со стоянки сразу.
  • Доверие — появление сертификатов состояния батареи помогло снять главную оговорку покупателей относительно срока службы аккумуляторов.

Маркетинговый ответ автопроизводителей

Производители электромобилей не тратят попусту время и активно используют топливный кризис в своей рекламе. Например, бренд MG (принадлежит китайской SAIC) запустил во Франции кампанию с лозунгом: «Возможно, пора переосмыслить то, как вы управляете авто», прямо намекая на стоимость бензина.

«Мы видим четкое смещение приоритетов: люди активно ищут более топливно-эффективные альтернативы», — заключает эксперт Blocket Марцин Степман.

Аналитики прогнозируют, что этот импульс будет только усиливаться, поскольку рынок постепенно адаптируется к длительным последствиям глобальной нестабильности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Я Саня
31 марта 2026, 13:15
#
Та ну, не може бути, а де ж ті що сміялися з підвищення ціна на ЕЕ? Де ваші язики тепер?
+
0
parseval
31 марта 2026, 15:11
#
Там де буде твій коли ця афера з Іраном скінчиться.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами