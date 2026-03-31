Перерасчет пенсий с 1 апреля: когда работающим пенсионерам нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд

С 1 апреля 2026 года в Украине стартует ежегодный плановый перерасчет выплат для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность. В большинстве случаев процедура проходит автоматически, однако существуют ситуации, когда для пересмотра суммы необходимо лично подать заявление. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Автоматический перерасчет: кто получит надбавку без обращений

Пенсионный фонд производит автоматический перерасчет для граждан, которые по состоянию на 1 марта 2026 года соответствуют одному из следующих условий:

Приобрели не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа с момента назначения пенсии или последнего перерасчета.

Есть менее 24 месяцев стажа, но с момента последнего пересмотра выплат прошло ровно два года.

В таких случаях система самостоятельно обновит данные, и обращаться в отделения ПФУ не нужно. При расчете могут учитываться как предварительные показатели зарплаты, так и новые данные, если это выгодно пенсионеру.

Когда заявление обязательно

Личное обращение в Пенсионный фонд понадобится тем, кто хочет ускорить процесс или получил право на перерасчет вне установленных «автоматических» временных границ.

В частности, если стаж в 24 месяца был набран уже после 1 марта, пенсионер имеет право не ждать в следующем году, а подать заявление сразу после достижения необходимого стажа.

Если подать заявление до 15 числа текущего месяца, выплата перечисленной пенсии будет начата уже со следующего месяца.

Напомним, что размер повышения для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально исходя из продолжительности приобретенного стажа и официального размера заработной платы, которую лицо получало после выхода на пенсию.