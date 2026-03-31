Зарплатный проект 2026: как банки борются за лояльность бизнеса, работников и бухгалтерии

Банки, работающие в массовом сегменте, активно борются за привлечение клиентов для открытия зарплатных проектов. Казалось бы, самый простой способ — отменить комиссии за зачисление средств на счет, но в условиях нынешней высокой конкуренции этого оказывается недостаточно. Что предлагают ведущие банки для бизнеса и его сотрудников, рассказывает «Минфин».

Тарифы для бизнеса

Зарплатный проект — это соглашение между банком и работодателем об автоматическом перечислении заработной платы, авансов, больничных или других выплат непосредственно на банковские карты сотрудников.

Банки заинтересованы в открытии зарплатных проектов, ведь это мгновенно расширяет их клиентскую базу. Даже если финучреждение не берет комиссию за зачисление денег, оно все равно зарабатывает, ведь сотрудники предприятия будут получать стабильный предсказуемый доход, а значит, им можно предлагать дополнительные услуги — депозиты, кредитные карты, продажу валюты и т. д. Кроме того, банки получают комиссию за все карточные расчеты. Если же средства какое-то время просто лежат на карте, то банк также может использовать их для краткосрочных кредитов, приобретения облигаций или депозитных сертификатов.

Последнее слово при выборе банка для открытия зарплатного проекта остается за владельцем или руководителем предприятия. Поэтому банки стараются предложить им максимально выгодные тарифы.

Целый ряд банков вообще не взимает плату за перечисление средств предприятия работникам. Речь идет не только о зарплате, но и о больничных, деньгах на командировки и т. п. В частности, о таких условиях заявляют àбанк, Приват, monobank, Райффайзен.

«Наш тариф на зачисление средств сотрудникам составляет 0%, а также предусмотрено бесплатное обслуживание», — рассказали «Минфину» в àбанке.

Акцентируют внимание на тарифах для предприятий и в ПУМБ. «Мы предлагаем гибкие тарифы и индивидуальные условия. Например, 0% для государственных компаний и бюджетных учреждений, а также для новых клиентов, у которых зарплатный проект входит в стоимость пакета», — отмечают в учреждении.

Некоторые банки сохраняют комиссии для работодателей. Например, в Ощаде есть ряд вариантов зарплатных проектов. Некоторые не предусматривают плату со стороны компаний, за другие же придется платить.

Также в Укрсиббанке отсутствуют комиссии по зарплатным проектам для бюджетных учреждений, а вот для субъектов хозяйствования — 0,5% + 100 грн от суммы перевода.

Тарифы для работников

Убедить предприятие в преимуществах зарплатного проекта — лишь половина дела. Дело в том, что работодатель не может навязывать работникам, на карты какого банка им получать выплаты. Поэтому, несмотря на позицию компании, человек имеет полное право получать зарплату на ту карту, которая ему удобнее.

Из-за этого банки стараются создать как можно лучшие условия и для пользователей. Если за перевод зарплаты некоторые финучреждения взимают плату с работодателей, то за зачисление средств комиссию с работника не берет ни один из банков, тарифы которых изучал «Минфин».

В некоторых случаях существует плата за обслуживание карты, которая взимается ежемесячно, если по ней не производятся расчеты на определенную сумму. В частности, это предусмотрено условиями Ощадбанка. Но большинство финучреждений не устанавливают такие обязательства.

Кроме того, банки стараются обеспечить участников зарплатных проектов дополнительными бонусами. Как рассказывают в àбанк, работники могут снимать наличные без комиссии, пользоваться бесплатными переводами, пополнением счета. За пользование зарплатной картой предусмотрено получение кэшбэка до 20%, скидки от партнеров — АТБ, Эпицентр, Bolt. В случае необходимости можно получить дополнительное финансирование через программу льготного кредитования «Зарплата+» или другие кредитные программы.

Отдельно в банке подчеркивают, что если сотруднику компании по каким-либо причинам не понравятся условия банка, он сможет получать зарплату на карту любого другого банка. Ограничений зарплатный проект не устанавливает, а программное обеспечение позволит перечислять средства на нужный счет без каких-либо проблем.

О выгодных тарифах говорят и в ПУМБ. «Сотрудники, получающие зарплату в нашем банке, получают доступ к следующим условиям: 0 грн комиссии за открытие, обслуживание и пополнение, снятие наличных в любых банкоматах Украины до 50 тыс. грн в месяц без комиссии, бесплатное пополнение мобильного и оплата коммунальных услуг в приложении ПУМБ, переводы на карты других банков тоже без комиссии. Кроме того, клиенты могут пользоваться кэшбэком (в приложении более 200 соответствующих предложений), специальными условиями кредитования (сниженная комиссия и более высокие кредитные лимиты, рассрочки), а также без комиссии покупать валюту даже за кредитные средства. Важно, что все услуги доступны онлайн через мобильное приложение», — отмечают в банке.

Основное направление конкуренции

Помимо владельцев и сотрудников компаний, при выборе зарплатного проекта есть ещё один весомый игрок — бухгалтерия, для которой важна удобство перевода средств. Часто именно её решение является решающим при выборе банка, поэтому финансовые учреждения активно работают над техническими решениями, чтобы упростить работу с сервисами.

«ПУМБ обеспечивает возможность полностью дистанционного подключения к зарплатному проекту. Заявку на зарплатный проект можно оформить в Клиент-банке, и в течение дня мы подключим зарплатный проект. Открытие счетов для сотрудников также может происходить онлайн, что значительно экономит время как бизнеса, так и работников», — рассказали специалисты банка.

Кроме того, ПУМБ предоставляет персонального менеджера, современный клиент-банк, сопровождение и поддержку на всех этапах сотрудничества. В банке отмечают удобство зарплатных реестров и интеграцию с бухгалтерскими системами.

Большой акцент на техническом аспекте делает и àбанк. «Проведение зарплатной выплаты осуществляется полностью дистанционно в клиент-банке àБизнес. Без дополнительных бумаг и посещения отделения банка. Весь процесс от создания выплаты до зачисления на карты сотрудников занимает до 20 минут», — отмечают в банке.

В àбанке продолжают совершенствовать программное обеспечение для зарплатных проектов. В частности, разрабатывают функционал, который позволяет уплачивать налоги вместе с выплатой. Это позволит сократить время проведения выплаты и минимизирует ошибки клиента.

Среди проблем, с которыми сталкиваются клиенты, в àбанке, в частности, отмечают трудности при загрузке файлов выплат или работе с клиент-банком, когда сотрудники предприятия используют некорректный формат файлов. В банке работают над тем, чтобы даже в таких ситуациях сервис мог работать корректно.

Работа над техническим совершенствованием продолжается и в ПУМБ. «Мы расширяем функционал мобильного банкинга, внедряем новые сервисы. В будущем планируем еще больше расширять цифровые возможности: автоматизация payroll-процессов, развитие аналитических инструментов для работодателей и персонализированные финансовые решения для сотрудников», — рассказали в учреждении «Минфина».

Рынок зарплатных проектов постепенно трансформируется в полноценную экосистему услуг. Банки уже не просто обслуживают выплаты, а пытаются интегрироваться в финансовые процессы компаний. В этих условиях выигрывает тот, кто предложит не только выгодные тарифы, но и максимальную простоту, скорость и дополнительные возможности для бизнеса и его сотрудников. Именно это становится новым стандартом в отрасли.