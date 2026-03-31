31 марта 2026, 12:15 Читати українською

Фонд Билла Гейтса продал акции Microsoft на сумму $8,8 млрд перед их обвалом

Благотворительный фонд соучредителя Microsoft Билла Гейтса ликвидировал более половины своих инвестиций в корпорацию незадолго до резкого падения её рыночной капитализации. Масштабная распродажа позволила организации зафиксировать многомиллиардный капитал на пике рыночного цикла, после чего акции технологического гиганта стремительно пошли на дно.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Масштабная распродажа в преддверии кризиса

В третьем квартале 2025 года (Q3 2025) фонд Bill Gates Foundation продал акции MSFT на колоссальную сумму в 8,8 миллиарда долларов. Это 65% от всего пакета ценных бумаг Microsoft, которым на тот момент владел фонд. После завершения этих масштабных сделок рынок столкнулся с агрессивной распродажей, и с того момента актив потерял 36% своей стоимости.

Согласно данным дневного графика на бирже NASDAQ, который опубликовал в социальной сети X трейдер Тед Пилоуз, обвал носил системный и стремительный характер. Отображенный на графике период охватывает отрезок с августа по апрель с переходом в 2026 год, где шкала цен колеблется в диапазоне от $350 до $560 за акцию.

Перебалансировка или бегство с перегретого рынка?

Согласно биржевым отчетам по форме 13 °F, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, фонд реализовал около 17 миллионов акций по средней цене примерно 510 долларов за штуку. Официально представители траста объясняли этот шаг необходимостью диверсификации портфеля и генерацией ликвидности для финансирования глобальных благотворительных программ (опираясь на обещание Гейтса отдать 99% состояния к 2045 году). Однако этот беспрецедентный выход из актива, который десятилетиями был незыблемой основой портфеля фонда, четко совпал с максимальной переоценкой сектора искусственного интеллекта. Благодаря этой сделке крупный капитал хеджировал риски и полностью избежал бумажных убытков во время весеннего краха 2026 года.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфина»

Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 1

Bart Simpson
31 марта 2026, 12:48
Так може це й спричинило обвал? Що думаєте, Ярослав?
