Благотворительный фонд соучредителя Microsoft Билла Гейтса ликвидировал более половины своих инвестиций в корпорацию незадолго до резкого падения её рыночной капитализации. Масштабная распродажа позволила организации зафиксировать многомиллиардный капитал на пике рыночного цикла, после чего акции технологического гиганта стремительно пошли на дно.
Фонд Билла Гейтса продал акции Microsoft на сумму $8,8 млрд перед их обвалом
Масштабная распродажа в преддверии кризиса
В третьем квартале 2025 года (Q3 2025) фонд Bill Gates Foundation продал акции MSFT на колоссальную сумму в 8,8 миллиарда долларов. Это 65% от всего пакета ценных бумаг Microsoft, которым на тот момент владел фонд. После завершения этих масштабных сделок рынок столкнулся с агрессивной распродажей, и с того момента актив потерял 36% своей стоимости.
Согласно данным дневного графика на бирже NASDAQ, который опубликовал в социальной сети X трейдер Тед Пилоуз, обвал носил системный и стремительный характер. Отображенный на графике период охватывает отрезок с августа по апрель с переходом в 2026 год, где шкала цен колеблется в диапазоне от $350 до $560 за акцию.
Перебалансировка или бегство с перегретого рынка?
Согласно биржевым отчетам по форме 13 °F, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, фонд реализовал около 17 миллионов акций по средней цене примерно 510 долларов за штуку. Официально представители траста объясняли этот шаг необходимостью диверсификации портфеля и генерацией ликвидности для финансирования глобальных благотворительных программ (опираясь на обещание Гейтса отдать 99% состояния к 2045 году). Однако этот беспрецедентный выход из актива, который десятилетиями был незыблемой основой портфеля фонда, четко совпал с максимальной переоценкой сектора искусственного интеллекта. Благодаря этой сделке крупный капитал хеджировал риски и полностью избежал бумажных убытков во время весеннего краха 2026 года.
