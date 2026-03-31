Криптофонды недосчитались более $400 млн на фоне войны в Иране, инвестор потерял $55,6 млн на биткоине: что нового

Первый отток за месяц: криптофонды потеряли более 400 миллионов долларов на фоне войны в Иране

После четырех недель уверенного роста рынок криптоинвестиционных продуктов продемонстрировал негативную динамику. За период с 23 по 27 марта отток капитала составил $414 млн. Об этом свидетельствуют данные отчета CoinShares.

Аналитики связывают смену настроений инвесторов с двумя ключевыми факторами:

Геополитика Затяжной военный конфликт в Иране создает высокую неопределенность.

Монетарная политика: Из-за рисков ускорения инфляции ожидания относительно июньского заседания ФРС (FOMC) радикально изменились. Вместо прогнозируемого ранее смягчения часть рынка начала закладывать в цену возможное повышение ключевой ставки.

Общий объем активов под управлением (AuM) криптофондов упал до $129 млрд. Это уровень начала февраля текущего года, сравнимый с показателями апреля 2025 года — периода, когда Дональд Трамп объявил о введении масштабных импортных пошлин.

Основной удар пришелся на американский рынок, где отток составил $445 млн. Швейцария также зафиксировала незначительные потери в $4 млн.

В то же время инвесторы в Германии и Канаде воспользовались падением цен как возможностью для входа: местные фонды привлекли $21,2 млн и $15,9 млн соответственно.

В разрезе активов ситуация выглядит неоднозначно:

Ethereum стал главным аутсайдером недели из-за новостей вокруг законодательной инициативы CLARITY Act. Отток составил $222 млн, что вывело годовую динамику второй криптовалюты в «минус» (-$273 млн с начала года).

Биткоин потерял $194 млн, однако с начала года капитал в биткоин-фондах остается в солидном плюсе (+964 млн долларов).

XRP продемонстрировал устойчивость, привлекая $15,8 млн, несмотря на общий пессимизм.

Solana потеряла $12,3 млн.

Минтруда США представило правила для инвестирования пенсионных накоплений в криптоактивы

Министерство труда США сделало решительный шаг к имплементации указа президента Дональда Трампа, опубликовав проект правил по включению альтернативных инвестиций в пенсионные планы. Это решение должно открыть путь для легального размещения триллионов долларов пенсионных сбережений в криптовалюты, недвижимость и частный капитал.

Хотя Дональд Трамп подписал указ о расширении инвестиционных возможностей для планов 401(k) еще в августе 2025 года, фактическая подготовка нормативной базы продолжалась более полугода. Публикация проекта от Минтруда — это финальный этап согласования перед непосредственным изменением действующих норм.

Что предполагает документ:

Принцип нейтральности: регулятор отказывается от роли арбитра, определяющего «хорошие» или «плохие» активы.

Свобода выбора: операторы пенсионных планов будут самостоятельно оценивать криптоактивы, опираясь на прибыльность, ликвидность и сложность продукта.

«Тихая гавань»: правила призваны создать правовую защиту для управляющих фондами, проясняя процедуру включения альтернативных инструментов в портфели.

«Времена, когда Министерство определяло победителей и проигравших, прошли. Наше правило устанавливает, что руководители должны оценивать все предложения, соблюдая разумную процедуру», — заявил заместитель министра труда Кит Сондерлинг.

Несмотря на прогрессивность шага, аналитики предупреждают об инертности системы. Главное препятствие — страх управляющих перед судебными исками от вкладчиков в случае волатильности крипторинка.

«Мы скептически относимся к тому, что это побуждает управляющих к быстрым действиям, пока суды не подтвердят защиту консультантов от исков. Реальное влияние мы увидим всего через несколько лет», — отметил Джарет Сейберг, аналитик TD Cowen Washington Research Group.

Масштаб потенциальных инвестиций впечатляет. По данным Investment Company Institute, к концу 2025 года объем средств только в планах 401(k) составил $10,1 трлн. Даже минимальный процент перераспределения этих активов в сторону криптовалют обеспечит колоссальный приток ликвидности в цифровой сектор, окончательно закрепив за ним статус макроэкономического инструмента.

Проект находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится 60 дней, после чего правила будут окончательно утверждены.

Драма «китов»: один инвестор потерял $55,6 млн на биткоине, а другой фиксирует доходы 13-летней давности

Аналитики Lookonchain зафиксировали две масштабные операции крупных владельцев биткоина, демонстрирующих совершенно противоположные результаты инвестирования. Пока один «кит» вынужден фиксировать огромный ущерб, другой реализует активы, приобретенные еще в 2013 году.

Один из крупных холдеров зафиксировал чистый убыток в размере $55,6 млн, продав 1102 BTC.

Инвестор купил криптовалюту восемь месяцев назад по средней цене $117 700 за монету. Продажа произошла на фоне падения курса до уровня $67 335, что на 42% ниже цены закупки.

Этот кейс стал ярким примером того, как даже большие капиталы становятся жертвами волатильности и неудачного тайминга на пике рынка.

В противоположность убыточной сделке, другой «кит-старожилл» продолжает планомерно фиксировать доходы. 27 марта он отправил на бирже очередную партию в 500 BTC (около $33 млн).

Эти биткоины были приобретены в 2013 году по цене всего $332 за монету. Кошелек активизировался в ноябре 2024 года. С тех пор инвестор постепенно реализовал 4000 BTC, а неделю назад перевел на торговые площадки еще 5000 BTC.

На балансе этого успешного холдера остается около 1 000 BTC, рыночная стоимость которых превышает $67 млн.

Баланс между конфиденциальностью и контролем: RippleX презентовала технологию конфиденциальных переводов для XRP Ledger

Исследовательское подразделение RippleX представило новый подход к обеспечению конфиденциальности в сети XRP Ledger (XRPL). Новая технология ориентирована на многофункциональные токены (MPT) и призвана удовлетворить специфические требования институциональных инвесторов, нуждающихся в защите данных при сохранении регуляторного контроля.

Предложенное решение является криптографическим расширением стандарта XLS-33, внедренного в октябре 2025 года. Оно основано на замене открытых балансов зашифрованными данными (по протоколу EC-ElGamal) и использованию доказательств с нулевым разглашением (Zero-Knowledge Proofs). Это позволяет проверять подлинность транзакций, не раскрывая суммы переводов посторонним лицам.

Ключевые особенности конфиденциальных MPT:

Конфиденциальность сумм: балансы пользователей скрыты от общего обзора.

Открытость адресов: имена (адреса) отправителя и получателя остаются публичными для прозрачности сети.

Инструменты эмитента: сохраняются критически важные для бизнеса функции — замораживание активов и возврат средств.

Выборочная аудитированность: модель позволяет раскрывать данные только в случаях, предусмотренных законом или внутренними правилами финансовых учреждений.

Разработка Ripple появилась вовремя: в марте 2026 Министерство финансов США в своем отчете официально признало, что законные пользователи публичных блокчейнов имеют обоснованное право на конфиденциальность.

«Мы решаем это с помощью конфиденциальных MPT в XRPL. Это обеспечивает регуляторную прозрачность там, где это необходимо, и конфиденциальность пользователей там, где она должна быть», — подчеркнула руководитель исследований RippleX Аанчал Малхотра.