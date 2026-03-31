31 марта 2026, 11:24 Читати українською

Министр войны США Хегсет пытался инвестировать миллионы в акции оборонной промышленности накануне войны с Ираном

Брокер министра войны США Пита Хегсета пытался вложить многомиллионную сумму в биржевой фонд, ориентированный на ключевых американских подрядчиков военно-промышленного комплекса, всего за несколько недель до начала масштабной военной операции против Ирана. Об этом сообщает Financial Times. Сделка сорвалась лишь из-за технических ограничений брокерской платформы, тогда как официальный Вашингтон категорически отрицает эти обвинения, называя их клеветой.

Многомиллионная ставка на войну

По данным журналистов, в феврале представитель банковского гиганта Morgan Stanley, обслуживающего портфель главы Пентагона Пита Хэгсета, обратился к инвестиционной компании BlackRock. Целью обращения было размещение многомиллионной суммы в фонде iShares Defense Industrials Active ETF (биржевой инвестиционный фонд, акции которого торгуются на бирже). Этот инструмент управляет активами на сумму около 3,1 миллиарда долларов. По данным BlackRock, наибольшие доли в портфеле фонда принадлежат ведущим оборонным корпорациям США, среди которых RTX Corp (бывшая Raytheon), Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Сорванная сделка и неожиданные убытки

Обсуждаемая инвестиция так и не была осуществлена. Причиной тому стало то, что на момент обращения этот фонд ещё не был доступен для покупки клиентами Morgan Stanley. В то же время остаётся неизвестным, нашёл ли брокер Хегсета альтернативные способы инвестирования в другие оборонные активы до начала боевых действий.

Показательно, что ставка на ВПК пока не оправдывает себя: по данным Лондонской фондовой биржи (LSEG), за последний месяц — период, совпадающий с началом войны в Иране, — фонд Defense Industrials Active ETF потерял 12,4 % своей стоимости.

Категорическое опровержение Пентагона

Военное ведомство США резко отреагировало на публикацию. Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл опубликовал заявление в социальной сети X, где потребовал от издания опровержения материала. Он назвал отчет «полностью ложным и сфабрикованным», подчеркнув, что ни сам Хегсет, ни его уполномоченные представители никогда не обращались к BlackRock по поводу подобных инвестиций. Парнелл охарактеризовал статью как «очередную безосновательную, нечестную клевету, разработанную для введения общественности в заблуждение».

Затянувшаяся эскалация и угрозы Трампа

Между тем война США против Ирана продолжается уже пятую неделю и не демонстрирует никаких признаков деэскалации. В регион уже прибыли подразделения морской пехоты США, а по данным The Washington Post, Пентагон «готовится к наземным операциям в Иране».

Параллельно усиливается политическое давление: в понедельник президент Дональд Трамп заявил, что США полностью уничтожат иранские электростанции, нефтяные скважины и инфраструктуру острова Харг, если стратегически важный Ормузский пролив не будет разблокирован, а мирное соглашение не будет заключено в ближайшее время.

Этические нарушения и инсайдерская торговля

Фонд iShares Defense Industrials Active ETF (тикер IDEF) был запущен в мае 2025 года специально для извлечения выгоды из роста глобальных оборонных бюджетов. Попытка инвестирования в такой инструмент со стороны действующего министра вызывает серьезные вопросы относительно соблюдения американского антикоррупционного законодательства (в частности, STOCK Act) и жестких этических норм Министерства войны США. Обычно высокопоставленные чиновники обязаны продавать активы компаний, на финансовые показатели которых они могут напрямую влиять своими служебными решениями. Ситуация выглядит еще более критичной на фоне недавних публичных заявлений Дональда Трампа, который лично подчеркнул, что именно Пит Хэгсет был одним из первых в администрации, кто активно лоббировал нанесение превентивных военных ударов по Ирану.

Ярослав Голобородько
Новости по теме
Все новости
