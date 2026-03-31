Курс валют на вторник: доллар в банках подешевел на 5 копеек, евро — на 10 копеек

Во вторник, 31 марта, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и вырос на 1 копейку в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и не изменился в продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,55−44,10 грн. Евро покупают за 50,10 грн, а продают за 50,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,77−43,88, евро — 50,50−50,71 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,85−43,88 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,32−50,34 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту