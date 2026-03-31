українська
31 марта 2026, 10:09 Читати українською

Дедлайн 10 июня: ждут ли украинцев штрафы за неоцифрованные трудовые книжки

У украинцев чуть больше двух месяцев, чтобы перевести свои трудовые книжки в электронный формат. Согласно плану Пенсионного фонда Украины процесс цифровизации документов, подтверждающих стаж до 1 января 2004 года, должен завершиться к 10 июня 2026 года. При этом действующее законодательство не предусматривает никаких штрафов ни для работников, ни для работодателей за несвоевременную подачу скан-копий. Об этом заявил заместитель председателя правления ПФУ по цифровому развитию Александр Малецкий.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Малецкий успокоил граждан, пенсию назначат в любом случае. Если вы не успеете оцифровать книгу до июня, вы можете предоставить бумажный оригинал непосредственно при обращении за назначением пенсии.

Кроме того, стаж не исчезнет. Все данные будут внесены в систему ретроспективно, ни один год работы не будет потерян. Периоды работы после 1 января 2004 года уже находятся в Государственном реестре застрахованных лиц и не требуют дополнительного подтверждения сканами.

В чем риск промедления

Единственный реальный минус отсутствия электронной трудовой — время. Если данные не будут оцифрованы заранее, Пенсионному фонду понадобится гораздо больше времени на проверку и подтверждение стажа вручную. Это может привести к задержкам в выплатах непосредственно при выходе на отдых.

Как правильно подготовить скан-копии

Представить документы может как работодатель, так и сам работник через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Требования к файлам:

  • Формат: цветной скан оригинала (не копии!).
  • Качество: четкое изображение, рекомендуется 300 dpi.
  • Полнота: должны быть видны все реквизиты (серия, номер, печать, подпись).
  • Технические параметры: формат JPG или PDF, размер одного файла — не более 1 МБ.
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

Qwerty1999
Qwerty1999
31 марта 2026, 10:28
Основная проблема в том, что у скоропостижно выехавших из Украины сограждан
трудовые книжки остались у работодателя в кадровых службах и чтобы их получить
за границей на руки, надо приложить немалые усилия.
IrishRepublican
IrishRepublican
31 марта 2026, 11:17
Навіщо людям на свободі трудові книжки?
