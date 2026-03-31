У украинцев чуть больше двух месяцев, чтобы перевести свои трудовые книжки в электронный формат. Согласно плану Пенсионного фонда Украины процесс цифровизации документов, подтверждающих стаж до 1 января 2004 года, должен завершиться к 10 июня 2026 года. При этом действующее законодательство не предусматривает никаких штрафов ни для работников, ни для работодателей за несвоевременную подачу скан-копий. Об этом заявил заместитель председателя правления ПФУ по цифровому развитию Александр Малецкий.
Дедлайн 10 июня: ждут ли украинцев штрафы за неоцифрованные трудовые книжки
Малецкий успокоил граждан, пенсию назначат в любом случае. Если вы не успеете оцифровать книгу до июня, вы можете предоставить бумажный оригинал непосредственно при обращении за назначением пенсии.
Кроме того, стаж не исчезнет. Все данные будут внесены в систему ретроспективно, ни один год работы не будет потерян. Периоды работы после 1 января 2004 года уже находятся в Государственном реестре застрахованных лиц и не требуют дополнительного подтверждения сканами.
В чем риск промедления
Единственный реальный минус отсутствия электронной трудовой — время. Если данные не будут оцифрованы заранее, Пенсионному фонду понадобится гораздо больше времени на проверку и подтверждение стажа вручную. Это может привести к задержкам в выплатах непосредственно при выходе на отдых.
Как правильно подготовить скан-копии
Представить документы может как работодатель, так и сам работник через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.
Требования к файлам:
- Формат: цветной скан оригинала (не копии!).
- Качество: четкое изображение, рекомендуется 300 dpi.
- Полнота: должны быть видны все реквизиты (серия, номер, печать, подпись).
- Технические параметры: формат JPG или PDF, размер одного файла — не более 1 МБ.
трудовые книжки остались у работодателя в кадровых службах и чтобы их получить
за границей на руки, надо приложить немалые усилия.