31 марта 2026, 9:35 Читати українською

Цены на нефть колеблются: трейдеры взвешивают деэскалацию Трампа и риски блокады Ормузского пролива

Во вторник, 31 марта, цены на нефть показывают нестабильную динамику. Рынок оказался между двумя огнями: оптимизмом по поводу возможного завершения войны с Ираном и суровыми реалиями дефицита поставок через заблокированный Ормузский пролив — ключевую артерию мирового экспорта нефти. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 18 центов (0,16%) — до $112,96 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate с поставкой в мае упали снизились на 25 центов (0,24%) — до $102,63 за баррель.

Аналитики отмечают, что текущее снижение является лишь временной реакцией на слухи о мире. Пока движение судов через Ормузский пролив не будет полностью восстановлено, цены будут оставаться на исторических максимумах. За март Brent взлетел на 59%, что стало самым большим месячным ростом за всю историю наблюдений.

Дипломатические сигналы Трампа vs Реалии войны

По данным The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп заявил помощникам о готовности прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым, отложив вопрос его разблокировки на потом. Это противоречит его же ультиматуму с понедельника, где он угрожал «стереть с лица земли» энергетические объекты Ирана, если Тегеран не откроет путь для танкеров.

Ситуация в регионе остается критической. Кувейтская нефтяная корпорация сообщила, что иранские силы атаковали танкер Al Salmi (вместимостью 2 млн баррелей) прямо в порту Дубая. Официальные лица предупреждают об угрозе масштабного разлива нефти.

Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, атаковали Израиль ракетами, что создает риски для пролива Баб-эль-Мандеб — еще одного критического узла, соединяющего Азию и Европу через Суэцкий канал.

Переориентация потоков

Из-за блокады Персидского залива Саудовская Аравия срочно перенаправила экспорт нефти через порт Янбу на Красном море. По данным Kpler, объемы прокачки по этому маршруту подскочили до 4,66 млн баррелей в сутки, хотя в начале года этот показатель не превышал 770 тысяч баррелей.

Прогноз: приближение дефицита

Эксперты Rystad Energy предупреждают, что мировые буферные запасы нефти стремительно иссякают.

«Уязвимость рынка к длительному закрытию проливов означает, что мы приближаемся к реальному физическому дефициту топлива в мировом масштабе. Восходящий импульс для цен на нефть, скорее всего, будет только усиливаться», — считает вице-президент компании Линь Е.

Дополнительным фактором давления стали предварительные данные из США, ожидающие падения коммерческих запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов по итогам прошлой недели.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
