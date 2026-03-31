Биржа Nasdaq объявила о радикальном изменении правил включения компаний в свой флагманский индекс Nasdaq-100. Теперь технологические гиганты, выходящие на IPO, смогут попасть в элитный список всего через две недели. Главным лоббистом этих изменений выступила аэрокосмическая компания Илона Маска — SpaceX. Об этом сообщает Reuters.
Nasdaq изменяет правила игры: SpaceX добилась ускоренного включения в индекс Nasdaq-100
Режим быстрого входа
Раньше новым публичным компаниям приходилось ждать минимум три месяца (а иногда и более года), чтобы стать частью Nasdaq-100. С 1 мая 2026 года вступает в силу правило «быстрого входа» (Fast Entry):
- Срок рассмотрения: биржа будет оценивать акции уже на 7-й день торгов.
- Срок включения: всего 15 торговых дней вместо 90 предыдущих.
При этом капитализация новичка должна быть достаточной, чтобы он сразу вошел в топ-40 компонент индекса.
Почему это выгодно SpaceX и OpenAI
Изменения происходят на фоне подготовки к грандиозным размещениям. По данным источников, SpaceX планирует выход на Nasdaq уже в июне 2026 года (дата может быть приурочена ко дню рождения Маски). С потенциальной оценкой в $1,75 трлн, компания мгновенно станет одним из крупнейших игроков индекса.
Аналогичный интерес представляют и другие «единороги»:
- OpenAI: разработчик ChatGPT оценивается в $730 млрд.
- Anthropic: конкурент OpenAI (создатель нейросети Claude) готовит IPO на октябрь с отметкой около $380 млрд.
Руководитель индексных решений Nasdaq Кэмерон Лилья подчеркнул, что правила устарели: современные компании остаются частными дольше и выходят на биржу уже в статусе мегакорпораций.
«Некорректно держать вне индекса гиганта, имеющего там значительную долю», — отметил он.
Что еще изменится в Nasdaq-100
Кроме скорости, биржа обновила техническую методологию:
- Отмена лимита 10%: требование минимальной доли акций в свободном обращении (free float) отменяется.
- Новый расчет капитализации: будут учитываться как ликвидные акции, так и бумаги разных неторгуемых классов.
- Квартальные обновления: количество акций в обращении будет просматриваться ежеквартально (ранее это было нерегулярно).
- Правило исключения: если вес компании держится ниже 10 базисных пунктов в течение двух месяцев, то ее заменят следующим по размеру претендентом.
Почему это важно для инвесторов
Включение в Nasdaq-100 — это не просто статус. Это автоматический приток миллиардов долларов от институциональных инвесторов и индексных фондов (ETF). Это расширяет базу акционеров и повышает ликвидность бумаг.
