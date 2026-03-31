українська
31 марта 2026, 9:02 Читати українською

Nasdaq изменяет правила игры: SpaceX добилась ускоренного включения в индекс Nasdaq-100

Биржа Nasdaq объявила о радикальном изменении правил включения компаний в свой флагманский индекс Nasdaq-100. Теперь технологические гиганты, выходящие на IPO, смогут попасть в элитный список всего через две недели. Главным лоббистом этих изменений выступила аэрокосмическая компания Илона Маска — SpaceX. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Раньше новым публичным компаниям приходилось ждать минимум три месяца (а иногда и более года), чтобы стать частью Nasdaq-100. С 1 мая 2026 года вступает в силу правило «быстрого входа» (Fast Entry):

  • Срок рассмотрения: биржа будет оценивать акции уже на 7-й день торгов.
  • Срок включения: всего 15 торговых дней вместо 90 предыдущих.

При этом капитализация новичка должна быть достаточной, чтобы он сразу вошел в топ-40 компонент индекса.

Почему это выгодно SpaceX и OpenAI

Изменения происходят на фоне подготовки к грандиозным размещениям. По данным источников, SpaceX планирует выход на Nasdaq уже в июне 2026 года (дата может быть приурочена ко дню рождения Маски). С потенциальной оценкой в $1,75 трлн, компания мгновенно станет одним из крупнейших игроков индекса.

Аналогичный интерес представляют и другие «единороги»:

  • OpenAI: разработчик ChatGPT оценивается в $730 млрд.
  • Anthropic: конкурент OpenAI (создатель нейросети Claude) готовит IPO на октябрь с отметкой около $380 млрд.

Руководитель индексных решений Nasdaq Кэмерон Лилья подчеркнул, что правила устарели: современные компании остаются частными дольше и выходят на биржу уже в статусе мегакорпораций.

«Некорректно держать вне индекса гиганта, имеющего там значительную долю», — отметил он.

Что еще изменится в Nasdaq-100

Кроме скорости, биржа обновила техническую методологию:

  • Отмена лимита 10%: требование минимальной доли акций в свободном обращении (free float) отменяется.
  • Новый расчет капитализации: будут учитываться как ликвидные акции, так и бумаги разных неторгуемых классов.
  • Квартальные обновления: количество акций в обращении будет просматриваться ежеквартально (ранее это было нерегулярно).
  • Правило исключения: если вес компании держится ниже 10 базисных пунктов в течение двух месяцев, то ее заменят следующим по размеру претендентом.

Почему это важно для инвесторов

Включение в Nasdaq-100 — это не просто статус. Это автоматический приток миллиардов долларов от институциональных инвесторов и индексных фондов (ETF). Это расширяет базу акционеров и повышает ликвидность бумаг.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
