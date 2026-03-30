Не доверяйте ИИ: 6 сфер, в которых он точно вам не помощник

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 марта 2026, 19:51

Не доверяйте ИИ: 6 сфер, в которых он точно вам не помощник

Искусственный интеллект сегодня работает рядом со всеми нами практически в каждом рабочем процессе. Но вместе с ощутимым «эффектом ускорения» появилось и ложное чувство: если модель отвечает уверенно и логично, то она якобы «понимает», о чем говорит. Это и есть главная ловушка — иллюзия экспертности. Где проходит предел, когда ИИ стоит доверять, в колонке для ЭП рассказал генеральный директор Lenovo в Украине Тарас Джамалов. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Искусственный интеллект сегодня работает рядом со всеми нами практически в каждом рабочем процессе.

Почему ИИ ошибается

Несмотря на всю технологическую сложность, ИИ не мыслит — он угадывает (я бы даже сказал, очень хорошо угадывает). Его задача — не поиск истины, а построение наиболее вероятного ответа. Из-за этого возникают галлюцинации: модель может быть уверена в утверждении, которое не только ложно, но и порой опасно.

Вторая причина — отсутствие контекста и достаточной базы знаний. Алгоритм не знает особенностей рынка, нюансов корпоративной культуры, логики внутренних процессов или реального поведения людей. У него нет интуиции, он не способен почувствовать тон или мотивацию, не оценивает последствий для репутации.

И третье: модель не несет ответственности. В юридических, финансовых или технических решениях это критично. В недавнем исследовании по применению генеративного искусственного интеллекта в правовой практике Lenovo подчеркивала: ИИ может помогать в подготовке, но не может заменить адвоката или специалиста по комплаенсу.

Где именно ИИ создает иллюзию экспертности

Правовые и HR-политики

На первый взгляд кажется, что модель способна за считанные минуты создать документ, который выглядит так же профессионально, как работа юриста. Однако она не учтет местное законодательство, не будет знать о противоречиях между юрисдикциями и не сможет корректно адаптировать политику под конкретную компанию.

Также ИИ нередко использует устаревшие данные, которые чаще встречались в обучающих наборах данных, чем новые данные. В праве цена ошибки может быть слишком высокой.

Рыночные прогнозы и финансовая аналитика

ИИ прекрасно анализирует прошлые данные и выдает красивые графики. Но стратегические решения основываются не только на прошлом: они зависят от того, что еще только готовится — от регуляторных изменений до поведения конкурентов. Модель этого не видит. Она экстраполирует прошлое и не способна учесть переломные моменты.

Таким образом, под экспертной оболочкой будут скрываться слишком общие тезисы или вовсе ложные тенденции.

Диагностика технических неисправностей

Когда инженер копирует лог ошибки в модель, он ожидает точного анализа. Но алгоритм не знает архитектуры, внутренних связей между системами, конфигураций или аппаратных нюансов. Из-за этого «универсальный совет» может не решить проблему, а только усугубить ее.

Именно поэтому в последний год мы наблюдаем бум персонализированных ИИ-агентов как на личном уровне («я натренировал ChatGPT под себя, скормив ему огромную базу своих данных»), так и на корпоративном уровне.

Такие кастомизированные под конкретную ИТ-компанию ассистенты будут иметь более глубокое понимание решений и процессов, что дает инженерам лучшие результаты на выходе. Потому что только такие, обученные на проверенных «закрытых» наборах данных модели, практически лишены влияния ложной информации и почти не имеют галлюцинаций.

Формирование технических заданий на важные системы

ТЗ — это не просто текст. Это баланс требований, бюджета, рисков, нефункциональных ожиданий и договоренностей между стейкхолдерами. ИИ генерирует красиво оформленный шаблон, но легко игнорирует важнейшие детали: от безопасности и масштабируемости до реальных ограничений команды.

В результате, исполнитель не получит нужных требований и предложит абсолютно неадаптированное под запрос команды решение.

Кризисные коммуникации и деликатные публичные заявления

Алгоритм хорошо работает со стилем, но не чувствует тон, триггеры или этические риски. То, что статистически звучит «нейтрально», в реальности может спровоцировать скандал. В кризисах человеческий опыт всегда сильнее машинного.

То же самое касается текстов: ИИ не может оценить весь масштаб политической и экономической ситуации в стране, так же как и настроения общества. И даже в совершенно невинной теме он может предложить формулировки, которые вызовут возмущение: например, в статье о новогодних праздниках предложить украинцам поездки за границу.

К тому же сейчас многие люди не отличают текст ИИ от текста настоящего человека, воспринимая «машинный текст» как оскорбление или обман.

Креатив и вирусная популярность

Ожидание, что ИИ создаст абсолютно новую концепцию, не совсем верно. Модель работает с тем, что уже существовало. Она не способна породить идею, выходящую за пределы известных паттернов. Культура, эмоции, ирония, контекст — все это пока исключительно человеческое. Тем более, когда речь заходит о «вирусном» контенте, который работает именно благодаря нестандартному, незнакомому до сих пор подходу.

