30 марта 2026, 17:45 Читати українською

Финкомпании вышли на довоенный уровень, страховщики — на пиковые прибыли

Страховщики нарастили активы и прибыль в IV квартале 2025 года и за год в целом, а годовой объем услуг финансовых компаний в 2025 году впервые с начала полномасштабного вторжения превысил довоенный показатель 2021 года. Об этом говорится в Обзоре небанковского финансового сектора.

По данным обзора, общие объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг увеличились на 10,1% за квартал (кв/кв), однако уменьшились на 0,2% в годовом исчислении (р/с). Поэтому доля небанковских финансовых учреждений под наблюдением НБУ в активах финансового сектора несколько снизилась и достигла исторически самого низкого уровня — 8,8% к концу декабря 2025 года.

Страховщики

Рисковые страховщики нарастили активы на 8,0% кв/кв и на 37,9% г/г, а долю высоколиквидных составляющих (средства в банках, государственные ценные бумаги и средства в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины) в приемлемых активах — до 85,1%.

Страховщщики жизни также нарастили активы — на 4,8% кв/кв и на 14,8% г/г, а долю высоколиквидных составляющих в приемлемых активах (средства в банках и ценные бумаги) — до 95%.

Премии рисковых страховщиков несколько сократились (на 0,2%) кв/кв, однако выросли на 36,3% г/г. Премии по страхованию жизни увеличились на 13,9% кв/кв и на 3,6% г/г.

Чистая прибыль рисковых страховщиков в 2025 году выросла вдвое благодаря значительному увеличению результата от страховой деятельности и более высоким инвестиционным доходам, страховщиков жизни — на 33,2% г/р с учетом более высоких финансовых и инвестиционных доходов.

В IV квартале 2025 г. один рисковый страховщик и один страховщик жизни нарушали нормативы минимального капитала (MCR) и капитала платежеспособности (SCR).

Кредитные союзы

Объем активов кредитных союзов уменьшился преимущественно за счет учреждений, не привлекающих депозиты.

Кредитный портфель сегмента уменьшился на 5,4% кв/кв и на 8,5% г/г, учитывая сокращение объемов новых кредитов предпринимателям и приобретение, строительство, ремонт недвижимости.

В то же время ускорилось погашение кредитов, а заявленная средняя доля неработающих кредитов членов союзов осталась в пределах 30%.

В начале 2026 только один кредитный союз нарушил нормативы достаточности регулятивного капитала (Н1) и достаточности капитала 1 уровня (Н2). В то же время у всех союзов был надлежащий запас ликвидности.

Финансовые компании и ломбарды

Объем активов финансовых компаний увеличился на 11,5% кв/кв, однако снизился на 7,1% г/г. В то же время, объем предоставленных финансовых услуг вырос и в 2025 году, впервые с начала полномасштабного вторжения, превысил довоенный показатель 2021 года.

Кредитный портфель финансовых компаний увеличился на 3,6% кв/кв и на 41,0% г/г и достиг исторически наивысшего уровня. Также финансовые компании наращивали объемы сделок по выкупу задолженности, однако объем классического факторинга после четырех кварталов рост сократился.

За 2025 год около 90% финансовых компаний получили прибыль. Более половины прибыли сегмента обеспечил оператор программы «єОселя» — ЧАО «Укрфинжилье».

По состоянию на 01 января 2026 только одна финансовая компания не соблюдала требования к минимальному размеру собственного капитала.

Объем активов ломбардов уменьшился на 5,9% кв/кв и на 3,7% г/г, а объем новых кредитов увеличился.

Перспективы и риски

В январе 2026 года НБУ впервые обнародовал список значимых финансовых компаний. В него вошли 53 учреждения. Они должны выполнить усиленные требования к корпоративному управлению, планированию деятельности и раскрытию информации до 01 июля 2026 года.

Также в течение года предоставлятели небанковских финансовых услуг должны выполнить новые требования по обеспечению информационной безопасности и киберзащиты.

Кроме того, с 01 апреля 2026 года периодичность представления отдельных отчетов страховщиков изменяется с квартальной на месячную, а также вводятся новые файлы отчетности для страховщиков, финансовых компаний и ломбардов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
