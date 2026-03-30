Кийосаки раскритиковал традиционные активы и назвал самые безопасные для инвестиций в 2026 году

Инвестор Роберт Кийосаки раскритиковал привычные традиционные активы и «поделился секретом» успешного дальновидного инвестора. Кийосаки назвал самые безопасные , с его точки зрения, инвестиции на 2026 год: золото, серебро, нефть, еда, биткоин и эфир.

Какие активы безопасные

Он также причислил к безопасным вложениям высшее образование — в частности, степень бакалавра и степень магистра в области управления бизнесом (MBA). Кийосаки полагает, что государственный долг США будет расти, поскольку центральный банк продолжит печатать «фальшивые деньги».

Инвестор уверен: это неизбежно приведет к росту инфляции и обесцениванию доллара, поэтому хранить сбережения в фиатной валюте не имеет смысла.

Писатель пессимистично настроен в отношении ситуации на Ближнем Востоке — он уверен, что военные действия быстро не закончатся, а цены на нефть продолжат расти, разгоняя инфляцию. Предприниматель также резко высказался о традиционном образовании.

По его мнению, финансовая грамотность гораздо важнее, ибо учит людей выживать и богатеть во время экономического кризиса. Кийосаки назвал мусором работу по найму, сбережения в долларах, пенсионные программы и инвестиции в инструменты вроде акций, облигаций, паевых и биржевых фондов (ETF).

По словам инвестора, самая большая ложь — безопасность казначейских облигаций США.

За последние сутки биткоин вырос на 1,5%, превысив $67 600. Сейчас рыночная капитализация крупнейшего криптоактива составляет $1,35 трлн. Эфир за сутки вырос на 2,8%, до $2058, при рыночной капитализации $248,4 млрд.

Недавно Кийосаки предположил, какой цены могут достичь биткоин, эфир и драгоценные металлы через 12 месяцев, если случится масштабный обвал рынка.

Ранее Кийосаки предложил инвесторам воспользоваться стратегией одного из самых богатых инвесторов в мире — Уоррена Баффетта.