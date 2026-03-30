Украина и Болгария планируют запустить тестовое железнодорожное сообщение

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и министр транспорта и связи Республики Болгария Корман Исмаилов обсудили вопросы запуска железнодорожного пассажирского сообщения между странами.

Что известно

«Работаем над запуском пассажирского железнодорожного сообщения Украина — Болгария через Румынию. Цель — тестовый запуск уже этим летом в трехстороннем формате. Важно обеспечить конкурентное предложение за счет PSO», — говорится в сообщении.

В ходе встречи ее участники также обсудили еще несколько важных вопросов. В частности, речь шла о развитии стратегических транспортных коридоров, дунайского кластера и автомобильной инфраструктуры. По словам вице-премьера, стороны договорились проработать вопросы работы смешанной комиссии в сфере автомобильных перевозок.