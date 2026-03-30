Большинство членов Монетарного комитета НБУ предполагают, что регулятор сохранит текущую ключевую ставку до конца 2026 года

Большинство участников дискуссии считают, что, учитывая последние события в мире и ужесточая риски для внутренней ценовой динамики НБУ , вероятно, придется действовать осторожнее, чем предусмотрено в январском прогнозе. В частности, семь членов КМП не исключили вероятность сохранения неизменной учетной ставки, по меньшей мере, до конца 2026 года, а один член КМП даже определенное усиление процентной политики. Об этом говорится в итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике.

Позиция членов КМП

Трое членов КМП считают, что в случае относительно быстрого урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и сохранения неизменного уровня тарифов на жилищно-коммунальные услуги траектория инфляции может остаться близкой к январскому макропрогнозу.

При таком сценарии НБУ будет иметь простор для одного-двух осторожных шагов по снижению учетной ставки в 2026 году.

В то же время, все члены КМП согласились, что стремительный рост уровня неопределенности в течение последнего месяца значительно усложнил макроэкономическое прогнозирование, в частности будущей динамики учетной ставки.

Учитывая динамичность ситуации, НБУ должен и дальше гибко реагировать как на текущие тенденции, так и на изменения в распределении рисков для ценовой динамики, валютного рынка и инфляционных ожиданий.