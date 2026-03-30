30 марта 2026, 14:41 Читати українською

Через СЭП проходит 99 % всех межбанковских переводов

Через систему электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины проходит более 99% всех межбанковских переводов. В среднем за сутки СЭП обрабатывает около 1,5 миллиона платежей, общая сумма которых достигает невероятных 778 миллиардов гривен. Об этом свидетельствуют данные Отчета НБУ по результатам комплексной оценки СЭП за 2025 год.

При вводе в эксплуатацию обновленной версии системы (СЭП-4.1) результаты тестирования показали, что инфраструктура имеет примерно десятикратный запас по пропускной способности.

Наличие такого масштабного резерва имеет решающее значение: оно гарантирует бесперебойную работу всего финансового сектора Украины даже в случае внезапных пиковых нагрузок или целенаправленных кибератак.

Статистика за девять месяцев 2025 года демонстрирует весьма специфическое распределение нагрузки на систему между её участниками. На рынке наблюдается явная диспропорция между количеством операций и их денежным объемом:

  • Коммерческие банки: абсолютные лидеры по количеству транзакций. На их долю приходится 96,9 % всех переводов в системе. Однако в денежном выражении эта огромная масса мелких платежей составляет лишь чуть более 54 % от общего объема средств.
  • Национальный банк Украины: На долю регулятора приходится микроскопическая доля по количеству операций — всего 0,03%. Однако эти единичные транзакции составляют более 42% от общей суммы средств, проходящих через СЭП.

Такой контраст легко объясняется природой самих финансовых институтов. Коммерческие банки ежедневно осуществляют миллионы мелких и средних переводов: выплату зарплат населению, оплату коммунальных услуг, расчеты предприятий за товары и услуги.

В свою очередь, Национальный банк осуществляет глобальные макроэкономические операции. Речь идет о расчетах по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выдаче кредитов на рефинансирование банкам или валютных интервенциях. В таких операциях количество платежей минимально, но сумма каждого отдельного перевода может исчисляться десятками миллиардов гривен.

Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
