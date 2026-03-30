Наибольшие риски за последние годы: как действовать правительству

В последние недели украинская экономика столкнулась с комплексом рисков, с которым она еще не сталкивалась в такой концентрации за все время полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Одновременное давление с нескольких направлений — рекордное подорожание электроэнергии для промышленных потребителей, рост мировых цен на топливо вследствие конфликта на Ближнем Востоке, необходимость увеличения налоговой нагрузки в рамках программы МВФ и неопределенность относительно внешней финансовой поддержки. Как правительству действовать в условиях совокупности этих вызовов, размышляет вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

Отправной точкой для понимания текущей ситуации являются данные Государственной службы статистики за февраль 2026 года: индекс цен производителей подскочил на 22,3% в месячном измерении и на 34,5% в годовом — самый высокий показатель с 1995 года. Это стало прямым следствием решения регулятора НКРЭКУ поднять стоимость поставок электроэнергии, газа и пара для промышленных потребителей в январе сразу на 53,1%.

Параллельно с этим внутренним тарифным ударом набирает силу внешний риск — топливный. Эскалация на Ближнем Востоке подняла цену нефти марки Brent с 71 доллара США в феврале до более 110 долларов США за баррель в конце марта. Для Украины, являющейся нетто-импортером нефтепродуктов, это означает прямое подорожание топлива, а вместе с ним транспортных расходов, себестоимости производства и стоимости базовых потребительских товаров.

Сочетание этих двух факторов формирует классическую инфляционную спираль. Во-первых, создается ценовой шок из-за того, что более дорогая энергия повышает себестоимость производства. Во-вторых, накладывается шок со стороны затрат — более дорогое топливо увеличивает транспортные и логистические расходы. В-третьих, ослабление гривны усиливает оба шока из-за удорожания импортных компонентов. По февральским данным НБУ, инфляция уже выросла до 7,6% в годовом исчислении после периода замедления, в марте можно ожидать еще более резкого скачка.

Существенно ухудшились и инфляционные ожидания населения: когда люди ожидают подорожания, они ведут себя соответственно, покупают товары заранее, требуют более высоких зарплат, что само по себе становится дополнительным инфляционным фактором и влияет на валютный курс. Для сдерживания курсовых колебаний НБУ вынужден прибегать к масштабным валютным интервенциям: в целом с начала 2026 года на эти цели направлено уже почти $9,7 млрд из золотовалютных резервов. Доллар на наличном рынке приближается к 45 гривнам. Выход из этой ситуации чисто монетарными инструментами становится крайне ограниченным.

Кто пострадает больше всего

Последствия для реального сектора экономики Украины различаются в зависимости от энергоемкости производственного процесса, однако общая закономерность однозначна. Наиболее уязвимы предприятия с непрерывным циклом производства — металлургические, химические, цементные и стекольные заводы, где доля энергетики в себестоимости традиционно составляет от 30 до 50%. Для них повышение тарифов и расходов на топливо в таких масштабах означает либо критическое снижение маржинальности, либо пересмотр ценовой политики, либо, в худшем сценарии, приостановку нерентабельных мощностей. Показательным примером является производство кокса, которое уже зафиксировало рост отпускных цен на 7,8% в феврале: подорожание кокса автоматически транслируется в подорожание металла, а далее — в рост себестоимости строительных материалов, машиностроения и оборонной промышленности.

Для малого и среднего бизнеса последствия, несмотря на меньшие абсолютные суммы, не менее болезненны: предприниматели, как правило, не имеют финансовой подушки для поглощения резких скачков операционных расходов, а потому часть из них уйдет в тень или закроется вместе с рабочими местами и налоговыми поступлениями в местные бюджеты.

Аграрная сфера заслуживает отдельного внимания ввиду двойного характера давления. С одной стороны, повышение стоимости электроэнергии напрямую влияет на затраты на орошение, хранение и первичную переработку урожая. С другой — рост цен на топливо и удобрения вследствие ближневосточного конфликта бьет по статьям расходов, которые для большинства агропроизводителей являются определяющими. Дополнительным фактором риска является почти неизбежное замедление мирового экономического роста, а в отдельных ведущих экономиках и угроза рецессии, что способно существенно снизить спрос и стоимость сырьевых товаров на глобальных рынках, в частности украинского зерна и масличных культур.

Как повлияют налоги

Параллельно с энергетическим шоком правительство продвигает принятие пакета налоговых изменений в рамках новой программы МВФ. Законопроект предусматривает обязательную регистрацию в качестве плательщиков НДС для плательщиков единого налога с оборотом свыше 4 млн гривен, налогообложение доходов с цифровых платформ, введение правил налогообложения импортных товаров в посылках, а также сохранение повышенной ставки военного сбора в размере 5% даже после окончания военного положения.

Сами по себе отдельные из этих шагов могут выглядеть оправданными с точки зрения фискальной дисциплины и евроинтеграционных обязательств. Однако их временное совпадение с беспрецедентным энергетическим шоком формирует угрожающий кумулятивный эффект: предприятия, которые уже столкнулись с резким ростом расходов на электроэнергию и топливо, одновременно получают дополнительную административную нагрузку и новые фискальные обязательства. Отдельно следует отметить, что пороговое значение в 4 млн гривен для обязательной регистрации в качестве плательщика НДС в условиях ускоренной инфляции и девальвации гривны уже не выглядит экономически обоснованным.

Внешние риски

К внутренним проблемам добавляется внешняя турбулентность. Венгерское правительство В. Орбана накануне парламентских выборов в этой стране, назначенных на 12 апреля, заблокировало кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины, наглядно продемонстрировав, что механизм консенсуса в принятии решений Европейского союза остается уязвимым местом.

В то же время сама Европа находится в условиях нарастающей экономической нестабильности: рост цен на нефть и газ неизбежно ударит по реальным секторам экономики государств-членов ЕС. Страны, которые сами столкнутся с ростом социальной нагрузки, падением налоговых поступлений и необходимостью стимулирования собственных экономик, объективно будут иметь меньше фискального пространства для поддержки Украины в прежних объемах.

Свидетельством этого является то, что правительства ведущих стран Западной Европы уже публично предупреждают своих граждан о росте инфляции вследствие нефтяного шока и готовят собственные антикризисные меры, в частности контроль за ценами на топливо, ограничение спекулятивного ценообразования, целевую поддержку уязвимых домохозяйств. Совокупность этих тенденций свидетельствует о том, что внешняя финансовая среда для Украины в ближайшей перспективе будет существенно менее благоприятной, чем в предыдущие годы войны.

Что должна делать Украина: пять приоритетов

Во-первых, необходима корректировка уже принятых решений. Правительство и регулятор должны признать ошибочность резкого повышения цен на электроэнергию для промышленности. Точно так же повышение налогов целесообразно перенести, чтобы дать предприятиям и населению время на адаптацию к новой энергетической реальности. Программа МВФ должна выполняться, но темп ее реализации должен учитывать внутреннюю экономическую ситуацию.

Во-вторых, необходимо увеличить объемы компенсационных программ для отраслей, наиболее пострадавших от повышения цен на электроэнергию и топливо. Предприятия, получающие государственную поддержку для инвестирования в собственный когенерационный узел или систему рекуперации тепла, снижают зависимость от тарифных решений НКРЭКУ. Аналогичная логика касается поддержки аграрного сектора. Государственное кредитование закупки топлива для аграриев является оправданной антикризисной мерой, которая позволит сохранить продовольственную безопасность.

В-третьих, необходима целевая адресная поддержка уязвимых домохозяйств. Опыт развитых стран однозначно свидетельствует: субсидии самым бедным являются более эффективными для сдерживания инфляционных ожиданий, чем универсальные выплаты всем, вроде программы «кэшбэка» для покупки топлива.

В-четвертых, необходима последовательная публичная коммуникация с европейскими партнерами о взаимосвязи между экономической стабильностью страны и ситуацией на фронте. Отсутствие финансовой помощи для Украины сейчас только увеличит цену, которую этим странам придется заплатить позже вследствие расширения российской вооруженной агрессии. Эта логика должна присутствовать на каждых переговорах с союзниками, как с бюджетными донорами, так и с теми, кто принимает решения в Брюсселе.

В-пятых, в условиях, когда внешние факторы в значительной степени выходят за пределы контроля Киева, критически важным является максимальное использование внутреннего потенциала. Детинизация экономики, устранение коррупционных рент в секторе госзакупок, дерегуляция в секторах с чрезмерной административной нагрузкой — эти задачи не только не требуют внешней помощи, но и соответствуют курсу Украины на членство в ЕС.

За последние четыре года украинская экономика продемонстрировала поразительную способность функционировать в условиях, которые в мирное время казались бы невыносимыми. Но эта выносливость не безгранична. Нынешнее стечение ценовых шоков, фискального давления и нарастающей неопределенности в отношении внешней поддержки формирует качественно новую ситуацию, в которой цена каждого управленческого решения возрастает многократно, а стоимость ошибки становится неприемлемо высокой. Именно это обстоятельство должно быть в центре внимания всех, кто принимает экономические решения в правительстве: не только осознание масштаба вызовов, но и готовность реагировать на них системно, опережая события, а не догоняя их.