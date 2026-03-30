Из-за кризиса в Персидском заливе Австралия срочно снижает налог на бензин

Австралия временно уменьшит вдвое налог на горючее, чтобы оградить потребителей от влияния мировых цен, резко возросших из-за перевернувшего поставки конфликта в Персидском заливе. Об этом сообщает Bloomberg.

Как изменится налог

Премьер-министр Энтони Албанез заявил, что налог на бензин и дизельное топливо со среды будет снижен примерно на 26 австралийских центов ($0,18) за литр. По данным правительства, это снизит стоимость заправки 65-литрового (17-галонного) бака почти на 19 австралийских долларов.

«Чем дольше будет продолжаться эта война, тем хуже будут последствия», — сказал Албанез, объявляя о трехмесячном снижении налога.

Правительство также уменьшит налог на тяжелые транспортные средства, такие как грузовики и автобусы, на следующие три месяца и отложит запланированное повышение этой ставки на шесть месяцев.

Цены на АЗС

Цены на бензин и дизельное горючее на заправках выросли до рекордных значений, поскольку панические покупки повысили спрос, особенно в сельской местности, и привели к тому, что на некоторых автозаправочных станциях закончилось горючее. Правительство призвало водителей не покупать больше, чем им нужно, и заявляет, что импорт топлива в стране находится на нормальном уровне, несмотря на отмену нескольких грузовых перевозок.

Ожидается, что эти меры будут стоить около 2,55 млрд австралийских долларов и снизят индекс потребительских цен на 0,5%, сообщил министр финансов Джим Чалмерс.

Инфляция уже росла с середины прошлого года, причем Чалмерс ранее предупреждал, что она может превысить 4,5% из-за резкого роста цен на энергоносители, что значительно превышает целевой показатель центрального банка.

Однако этих мер может быть недостаточно для сдерживания роста цен в долгосрочной перспективе. Главный экономист Westpac Banking Corp. Люси Эллис пересмотрела свой прогноз по повышению процентной ставки Резервным банком Австралии до трех раз в этом году, что приведет к повышению наличной ставки до 4,85% — самого высокого уровня с конца 2008 года.

Снижение «уменьшает краткосрочные перспективы инфляции, но пик в 5,4% в июньском квартале остается вероятным», — сказала Эллис, ранее работавшая в Резервном банке, отметив, что это объявление не влияет на цены на другие нефтяные продукты, включая авиационное топливо.

Последний раз Австралия временно вдвое снизила акциз на топливо 2022 года, чтобы помочь ослабить давление на стоимость жизни, поскольку мировые цены на нефть выросли после полномасштабного вторжения россии в Украину. Эта мера длилась шесть месяцев.