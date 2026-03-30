Украинцы имеют право на финскую пенсионную выплату, если у них нет пенсии или она очень маленькая. Об этом сообщает финское ведомство социального обеспечения Kela.
Финляндия доплачивает пенсию украинцам: кому и сколько
Какие условия выплаты пенсия в Финляндии
Важно различать понятие:
- Трудовая — это пенсия на которую человек заработал благодаря работе или предпринимательству.
- А вот пенсия от Kela — kansaneläke — называется народной.
Украинцы имеют право именно на народную пенсию. Она выплачивается:
- по возрасту — vanhuuseläke — когда лицо достигает 65 лет;
- вследствие потери трудоспособности (työkyvyttömyyseläke) или как реабилитационную помощь (kuntoutustuki) — если вы не можете работать по болезни в течение длительного периода.
Кроме того, Kela может предоставить дополнительную гарантийную пенсию (takuueläke). Она выплачивается, если других не хватает, чтобы покрыть расходы.
Заметим, что полная сумма гарантийной выплаты — 991 евро в месяц. Однако она предоставляется только после оформления всех других видов пенсии, которые вы имеете право не только в Финляндии, но и за ее пределами.
Источник: Минфин
