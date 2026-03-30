Финляндия доплачивает пенсию украинцам: кому и сколько

Какие условия выплаты пенсия в Финляндии

Важно различать понятие:

Трудовая — это пенсия на которую человек заработал благодаря работе или предпринимательству.

А вот пенсия от Kela — kansaneläke — называется народной.

Украинцы имеют право именно на народную пенсию. Она выплачивается:

по возрасту — vanhuuseläke — когда лицо достигает 65 лет;

вследствие потери трудоспособности (työkyvyttömyyseläke) или как реабилитационную помощь (kuntoutustuki) — если вы не можете работать по болезни в течение длительного периода.

Кроме того, Kela может предоставить дополнительную гарантийную пенсию (takuueläke). Она выплачивается, если других не хватает, чтобы покрыть расходы.

Заметим, что полная сумма гарантийной выплаты — 991 евро в месяц. Однако она предоставляется только после оформления всех других видов пенсии, которые вы имеете право не только в Финляндии, но и за ее пределами.