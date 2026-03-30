30 марта 2026, 12:11

Google разрешил переносить историю чатов и «память» из ChatGPT и Claude в Gemini

Компания Google представила новые инструменты для своего ИИ-ассистента Gemini, которые позволяют пользователям беспрепятственно импортировать собственные настройки, личный контекст и полную историю переписки с других платформ (таких как ChatGPT или Claude). Главная цель обновления — избавить людей от необходимости обучать новый ИИ «с нуля». Об этом сообщается в официальном блоге Google.

Обучение Gemini

Новая функция импорта данных позволяет быстро перенести ваши основные предпочтения, стиль общения, факты из жизни и рабочие инструкции в Gemini. Процесс переноса состоит из нескольких простых шагов:

  • В настройках Gemini необходимо выбрать новую опцию импорта.
  • Система сгенерирует специальный текстовый запрос, который необходимо скопировать и вставить в ваше текущее приложение с ИИ (например, ChatGPT).
  • Когда другая нейросеть сгенерирует итоговое резюме ваших предпочтений на основе прошлого общения, этот текст нужно скопировать и вставить обратно в Gemini.

Gemini проанализирует информацию и сохранит её в вашем личном контексте для использования в будущих разговорах.

Перенос полной истории разговоров

Помимо общих настроек, Google реализовал возможность физического переноса целых диалогов. Чтобы продолжить работу над старыми проектами без потери контекста, пользователям необходимо:

  • Запросить экспорт данных из своего текущего ИИ-сервиса (обычно загружается в формате ZIP-архива).
  • Загрузите этот ZIP-файл (размером до 5 ГБ) в соответствующем разделе настроек Gemini.

После обработки данных импортированные чаты появятся в боковом меню со специальной отметкой. В них можно будет осуществлять поиск и продолжать общение так, как будто оно всегда происходило в Gemini.

Важный нюанс: импортируется только текстовая часть диалогов. Сгенерированные изображения, прикрепленные проектные файлы или документы с других платформ не будут перенесены (их придётся загружать в чат заново).

От «Прошлых чатов» до «Памяти»

Чтобы отразить новые возможности ИИ в области запоминания, Google в ближайшие недели изменит название раздела «Прошлые чаты» (Past chats) на «Память» (Memory) в интерфейсе приложения. Этот шаг является частью более широкого развертывания функции Personal Intelligence, которая позволяет Gemini анализировать данные из вашего Gmail, Google Photos и истории поиска (при условии предоставления согласия) для предоставления максимально релевантных и персонализированных ответов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Новости по теме
Все новости
