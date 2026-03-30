Форекс и крипто прогноз на 30 марта — 03 апреля 2026 года

Прошедшая неделя прошла под влиянием макростатистики США и Еврозоны. Предварительные PMI 24 марта показали умеренное замедление деловой активности в Европе и более устойчивую динамику в США, что поддержало доллар . Данные по заявкам на пособие по безработице 26 марта остались на относительно стабильных уровнях, не сигнализируя о резком охлаждении рынка труда. Ключевым событием, как отмечают в XFINE , стал отчет по инфляции PCE в США: показатели вышли близко к прогнозам, подтвердив, что инфляционное давление сохраняется. В результате рынок укрепился в ожиданиях более длительного периода высоких ставок ФРС, что оказало поддержку доллару и ограничило рост рискованных активов.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила неделю на 1.1510 после снижения от максимумов в районе 1.1640. Таким образом, рынок не смог закрепиться выше зоны 1.1600−1.1620 и вернулся к поддержке 1.1510−1.1530. Ее пробой откроет дорогу к 1.1450 и далее к 1.1390−1.1415. В случае возврата выше 1.1600 следующими целями станут 1.1700 и 1.1765−1.1830. Пока цена остается вблизи 1.1510, базовый сценарий по паре остается нейтральным.

Биткоин (BTC/USD)

Биткоин завершил пятницу на отметке 66,025. После неудачной попытки удержаться выше 70,000 рынок перешел к снижению, минимум недели составил 65,485. Ближайшее сопротивление находится на 68,800−70,000. По мнению аналитиков XFINE, только закрепление выше этой зоны позволит говорить о возврате пары BTC/USD к 71,500−72,000 и далее к 73,400−74,000 и 76,000. Поддержка расположена на 65,500−65,600, затем — 63,000−64,000 и 59,785−60,000. Пока цена остается ниже 70,000, сохраняется нейтральный сценарий с риском снижения.

Нефть Brent

Brent закрыла неделю на 106.25 долларов за баррель. После падения к 92.80 рынок восстановился, однако зона 107.40−110.00 пока не возвращена. Ее пробой откроет путь к 112.00 и далее к 119.00. Поддержка находится на 100.00, затем — 97.00−98.00 и 92.80. Пока цена удерживается выше 100.00, рынок сохраняет шансы на стабилизацию, однако волатильность остается высокой. Дополнительную поддержку ценам оказывает сохраняющаяся геополитическая премия, а также риски перебоев поставок, что ограничивает потенциал глубокой коррекции. В то же время отсутствие закрепления выше 110.00 указывает на то, что рынок пока не готов к продолжению устойчивого роста и остается в фазе широкого диапазона.

Золото (XAU/USD)

Золото вторую неделю подряд завершает торги практически на одном уровне — 4,495 долларов за унцию. Как и ожидалось, сильная поддержка в зоне 4,200−4,250 устояла, несмотря на локальное снижение к 4,100, которое можно рассматривать как краткосрочное проскальзывание цены. В результате рынок частично восстановился, однако не смог закрепиться выше зоны 4,600−4,650, где сосредоточено ближайшее сильное сопротивление, что указывает на ограниченность покупательской активности и отсутствие разворотного сигнала. Следующие уровни сопротивления расположены на 4,730, 4,850 и 5,000. Ближайшие поддержки находятся на 4,400−4,440, далее — 4,200−4,250 и 4,100. Пока котировки остаются ниже 4,650, сценарий сохраняется нейтрально-медвежьим. Дополнительное давление формируется на фоне ожиданий длительного периода высоких ставок ФРС, при этом удержание выше 4,400 пока не подтверждает развития полноценного нисходящего импульса.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе внимание рынка вновь сместится к макростатистике. 31 марта ожидаются данные по инфляции в еврозоне (CPI). 01 апреля — ISM Manufacturing PMI в США и отчет ADP. 02 апреля — заявки на пособие по безработице. 03 апреля — ключевой отчет по рынку труда США (Nonfarm Payrolls, безработица, зарплаты). Эти публикации могут скорректировать ожидания по ставке ФРС и задать направление доллару.

Базовые сценарии, по мнению специалистов XFINE, выглядят следующим образом: EUR/USD — нейтральный вблизи 1.1510−1.1530. BTC/USD — нейтральный с риском снижения ниже 65,500. Brent — нейтрально-волатильный выше 100.00. XAU/USD — нейтрально-медвежий ниже 4,650.

Аналитический отдел XFINE