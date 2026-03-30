Саудовская Аравия развернула перекачку нефти через пустыню

Саудовская Аравия впервые в истории вывела свой стратегический Восточно-Западный нефтепровод на полную мощность. Это позволит частично нивелировать последствия энергетического кризиса, возникшего из-за операции против Ирана. Об этом пишет .

Сколько прокачивает труба

По состоянию на 28 марта через гигантскую трубу в пустыне прокачивается 7 миллионов баррелей в сутки. Это исторический максимум для магистрали протяженностью 1200 км, построенной еще в 1981 году именно на случай перекрытия Ормуза.

Из этих объемов около 5 миллионов баррелей направляются на экспорт через терминалы в порту Янбу на Красном море, а остальные — на внутренние нефтеперерабатывающие заводы. Чтобы добиться таких показателей, компания Aramco в начале марта завершила конвертацию смежных линий для перекачки сырой нефти.

Нефтепровод Petroline не может полностью заменить морской путь через Ормузский пролив, но он остается «линией жизни» для мировой экономики.

Благодаря ему нефть попадает из месторождений Персидского залива прямо к Красному морю. Другие маршруты, такие как трубопровод ADCOP в ОАЭ (1,5 млн барр/сут), имеют значительно меньшую пропускную способность.

Блокада Ормузского пролива

Иран в ответ на военную операцию США и Израиля фактически закрыл Ормузский пролив. Через нее проходит до 20% мировых поставок нефти. Перебои уже привели к ее росту в цене.