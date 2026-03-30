Доходы от аренды жилья: налоговики рассказали о правилах проверки

Доходы от аренды недвижимости в Украине в 2026 году остаются под пристальным вниманием налоговой. Главное управление ГНС в Запорожской области рассказывает о базовых правилах и сроках.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто платит налоги

Если арендатор не является самозанятым лицом, ответственность за начисление и уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора возлагается на арендодателя.

Сроки оплаты

Арендодатель должен самостоятельно начислить и уплатить налоги в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала.

Декларирование доходов

Все полученные за год доходы от аренды, а также уплаченные налоги, необходимо отразить в годовой налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

Роль нотариусов и риелторов

При нотариальном удостоверении договора аренды нотариус обязан передать информацию о таком договоре в налоговый орган по адресу арендодателя.

Если договор заключается с участием риелтора или агентства недвижимости, они также должны уведомить налоговую о заключенном договоре.

Что это значит

Налоговая ужесточает контроль за рынком аренды недвижимости. Фактически все сделки становятся более прозрачными, а избежать декларирования доходов становится сложнее.