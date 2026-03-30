Крупнейший в Китае автпроизводитель BYD потерял 19% прибыли за год

Крупнейший китайский производитель электромобилей BYD зафиксировал падение чистой прибыли в четвертом квартале на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2025 год, отмечает Nikkei Asia.

Снижение прибыли

Как отмечается, прибыль BYD снижается уже третий квартал подряд — на фоне слабого спроса на внутреннем рынке и устаревшего модельного ряда.

По итогам трех месяцев, завершившихся 31 декабря, компания заработала 9,3 млрд юаней ($1,35 млрд) чистой прибыли — это значительно меньше ожидаемых аналитиками 12,29 млрд юаней. Выручка за этот период составила 237,7 млрд юаней, сократившись на 13,5%.

В годовом исчислении чистая прибыль BYD уменьшилась на 19% — до 32,6 млрд юаней ($4,72 млрд), что стало первым спадом с 2021 года. В то же время выручка выросла всего на 3% — до 804 млрд юаней ($112 млрд), продемонстрировав самую медленную динамику за последние шесть лет.

В компании объясняют падение рентабельности обострением ценовой конкуренции и активным использованием агрессивных маркетинговых инструментов.

С сентября BYD находится в шестимесячном спаде продаж: покупатели откладывают покупку авто или выбирают более привлекательные предложения конкурентов.

В январе-феврале 2026 года, после отмены государственных субсидий на электромобили, компания реализовала более 400 тыс. авто — на 36% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, общий рынок электрокаров в Китае за это время сократился на 27,5%.

Акции BYD на Гонконгской бирже потеряли почти 40% своего пикового уровня, зафиксированного в мае.

Как отметил руководитель исследований автомобильного и промышленного сектора Великого Китая в BofA Global Research Мин Хсун Ли, BYD не исключение — отрасль в целом сталкивается с замедлением продаж.

В то же время, по его словам, подорожание бензина на фоне войны в Иране может сыграть в пользу компании, стимулировав спрос на электромобили.