Крупнейший в Китае автпроизводитель BYD потерял 19% прибыли за год

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 марта 2026, 10:13

Крупнейший в Китае автпроизводитель BYD потерял 19% прибыли за год

Крупнейший китайский производитель электромобилей BYD зафиксировал падение чистой прибыли в четвертом квартале на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2025 год, отмечает Nikkei Asia.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Снижение прибыли

Как отмечается, прибыль BYD снижается уже третий квартал подряд — на фоне слабого спроса на внутреннем рынке и устаревшего модельного ряда.

По итогам трех месяцев, завершившихся 31 декабря, компания заработала 9,3 млрд юаней ($1,35 млрд) чистой прибыли — это значительно меньше ожидаемых аналитиками 12,29 млрд юаней. Выручка за этот период составила 237,7 млрд юаней, сократившись на 13,5%.

В годовом исчислении чистая прибыль BYD уменьшилась на 19% — до 32,6 млрд юаней ($4,72 млрд), что стало первым спадом с 2021 года. В то же время выручка выросла всего на 3% — до 804 млрд юаней ($112 млрд), продемонстрировав самую медленную динамику за последние шесть лет.

В компании объясняют падение рентабельности обострением ценовой конкуренции и активным использованием агрессивных маркетинговых инструментов.

С сентября BYD находится в шестимесячном спаде продаж: покупатели откладывают покупку авто или выбирают более привлекательные предложения конкурентов.

В январе-феврале 2026 года, после отмены государственных субсидий на электромобили, компания реализовала более 400 тыс. авто — на 36% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, общий рынок электрокаров в Китае за это время сократился на 27,5%.

Акции BYD на Гонконгской бирже потеряли почти 40% своего пикового уровня, зафиксированного в мае.

Как отметил руководитель исследований автомобильного и промышленного сектора Великого Китая в BofA Global Research Мин Хсун Ли, BYD не исключение — отрасль в целом сталкивается с замедлением продаж.

В то же время, по его словам, подорожание бензина на фоне войны в Иране может сыграть в пользу компании, стимулировав спрос на электромобили.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Skeptik777 и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами