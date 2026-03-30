Немецкий федеральный банк предложил закрепить правило округления в законе. Если инициативу примут, при оплате наличными итоговая сумма будет автоматически округляться до ближайших пяти центов — вверх или вниз. Федеральное министерство финансов призвали взять продвижение этой меры на себя. Об этом пишет Аusnews.de.

Германия отказывается от монет в 1 и 2 цента: что изменится на кассе

Принцип работает так: если итоговая сумма оканчивается на 1 или 2 цента — она округляется вниз, если на 3 или 4 цента — вверх. Например, вместо 4,99 евро заплатите ровно 5,00 евро, а вместо 1,02 евро — только 1,00 евро. При этом цены на товары не меняются. Округление происходит только на кассе и только при оплате наличными — на карточные платежи правило не распространяется.

Почему Бундесбанк хочет избавиться от мелочи?

Буркхард Бальц, член правления Бундесбанка и председатель Национального форума по наличным деньгам, объясняет логику инициативы прямо: «Отказ от монет в 1 и 2 цента сделает наличные удобнее для людей, а сам оборот наличных — надёжнее и эффективнее». Есть и практическая сторона: мелкие монеты почти не возвращаются в оборот — их откладывают, теряют или они оседают в ящиках. При этом их чеканка, упаковка и доставка обходятся несоразмерно дорого относительно их же номинала.

Что местные жители думают о монетах

Судя по опросам, большинство немцев разделяют эту позицию. По данным последнего Eurobarometer — ежегодного исследования Европейской комиссии, охватывающего все страны ЕС, — большинство опрошенных выступили за полную отмену монет в 1 и 2 цента. Мелочь давно превратилась в неудобство: её неохотно берут на сдачу, избегают использовать и просто копят дома без всякой пользы.

Бундесбанк хочет отменить мелкие монеты — в этих странах это уже давно стало нормой

Германия в этом вопросе не была бы первой. Многие европейские страны уже давно отказались от монет в 1 и 2 цента или ввели обязательное округление:

Финляндия — никогда не выпускала эти монеты в обращение; округление до 5 центов действует с самого введения евро.

Нидерланды — чеканка прекращена; наличные платежи округляются до 5 центов.

Бельгия — добровольное округление с 2014 года, обязательное по закону — с 2019-го.

Ирландия — добровольное округление с 2015 года, обязательное — с 2019-го.

Италия — чеканка прекращена; итоговая сумма на кассе округляется.

Словакия — новые монеты больше не выпускаются, действует правило округления.

Эстония — обязательное округление введено с января 2025 года.

Единого решения для всего ЕС пока нет. Именно поэтому Национальный форум по наличным деньгам призывает выработать единые правила округления на уровне всего Евросоюза. В качестве первого шага форум обратился к Федеральному министерству финансов с просьбой создать необходимую правовую базу в Германии. Когда и произойдёт ли это вообще — пока остаётся открытым вопросом.