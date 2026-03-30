Война с Ираном лишила сектор люкса $100 млрд капитализации

Крупнейшие компании-производители люксовых вещей потеряли более 15% рыночной стоимости с начала конфликта с Ираном, передает CNBC.

Что происходит с сектором

Акции LVMH и Hermès в этом месяце снизились примерно на 16% и 20% соответственно, тогда как индекс S&P 500 потерял более 7%. Падение котировок привело к сокращению совокупной рыночной капитализации крупных люксовых компаний примерно на $100 млрд, при этом LVMH и Hermès потеряли более $40 млрд каждая.

Бумаги Ferrari также подешевели на 15%, компания сначала объявила о временной приостановке поставок на Ближний Восток, а затем начала переправлять автомобили в регион самолетами, писала Financial Times 26 марта. Bentley, Maserati и другие производители автомобилей класса люкс также приостановили поставки в страны Персидского залива.

Что говорят эксперты

«На данный момент мы не видим влияния на производство, — цитирует CNBC комментарий гендиректора Bentley Франка-Штеффена Валлизера, который он дал в ходе последнего конференц-колла с инвесторами. — Но, безусловно, у клиентов на Ближнем Востоке сейчас совсем другие мысли, чем покупка нового Bentley».

В прошлом году Ближний Восток был самым быстрорастущим рынком люксовых товаров в мире, показав рост на уровне 6−8% на фоне практически нулевой динамики в глобальном масштабе, отмечает аналитик Bernstein Лука Солка.

Сейчас на регион приходятся около 6% мировых продаж люксовых товаров, и он может приблизиться по этому показателю к Японии, на которую приходится около 9%, считает Солка.

Главным драйвером роста рынка люкса на Ближнем Востоке стал Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах: на него приходится около 80% прироста рынка в ОАЭ, при этом сами ОАЭ обеспечивают более половины роста рынка люкса всего региона, следует из исследования Morgan Stanley, которое цитирует CNBC.

Что беспокоит рынок

Настроения инвесторов в отрасли сейчас «самые негативные за последние годы», отметила аналитик UBS Зузанна Пуш в заметке для инвесторов, которую цитирует CNBC.

В начале года инвесторы рассчитывали на восстановление рынка люкса, но «усиление геополитической неопределенности, вероятно, окажет давление на прибыль компаний отрасли в краткосрочной перспективе и отложит долгожданный перелом фундаментальных показателей», отметила аналитик.

Проблемы на Ближнем Востоке возникли в критический момент для люкс-сегмента. После двух лет стагнации рынок рассчитывал на восстановление в 2026 году. В Китае наметилось умеренное улучшение продаж после нескольких лет снижения. Американские покупатели люксовых товаров остаются устойчивыми к ближневосточному кризису благодаря росту благосостояния на фоне развития ИИ и фондового рынка. В Европе спрос поддерживается, в том числе, за счет туристических расходов, пишет CNBC.

Солка из Bernstein отметил, что, если продажи люксовых брендов на Ближнем Востоке в марте сократятся вдвое — то, что он называет худшим сценарием, — это снизит квартальный рост примерно на 1 п.п. для многих компаний сектора.