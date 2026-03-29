Администрация Трампа запустила OnlyFarms

Администрация президента США Дональда Трампа представила OnlyFarms — портал, освещающий ее сельскохозяйственную политику, — и пригласила на встречу в Белый дом фермеров со всей страны. Их встретили огромным золотым трактором на лужайке. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
«Золотой век» американского сельского хозяйства
Трамп объявил о «золотом веке» американского сельского хозяйства и позиционировал себя защитником американских фермеров.
Золотой денек американского сельского хозяйства является сильным и сильным. 🇺🇸🚜 pic.twitter.com/c8bJdHYTlV— The White House (@WhiteHouse) 28 марта 2026
В частности, он пообещал усилить гарантии кредитования малого бизнеса для отрасли, сильно пострадавшей от таможенных тарифов и роста цен из-за войны в Иране.
Трамп призвал крупные компании по производству тракторов, такие как John Deere и Caterpillar, «производить большие, лучшие тракторы за гораздо меньшие деньги». Он пообещал, что его администрация «сократит огромное количество ерунды, которые обязательно устанавливаются на тракторы и все грузовики, что стоит [производителям] целое состояние».
Кроме того, Трамп анонсировал «драматическое обновление» стандартов возобновляемого горючего. Он заявил, что будет добиваться действий Конгресса для разрешения на использование E15 — более дешевой бензиновой смеси, состоящей на 15% из этанола и ограниченной для использования летом.
