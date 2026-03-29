Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим ростом цен на дизель на фоне конфликта вокруг Ирана — Investor Insight

Мировые цены на дизельное горючее резко выросли после обострения конфликта вокруг Ирана. Наибольшее удорожание зафиксировано в странах Азии, свидетельствуют данные Global Petrol Prices.

Кто в лидерах роста

Больше всего дизель подорожал на Филиппинах — на 81,6%. На втором месте Нигерия (+78,3%), далее — Малайзия (+57,9%) и Австралия (+52,1%).

Существенный рост также зафиксирован во Вьетнаме (+45,9%), Сингапуре (+44,0%) и США (+41,2%).

Ситуация в Украине

В Украине цены на дизель выросли на 33,9%, что соответствует общемировому тренду, но ниже показателей большинства азиатских стран.

Для сравнения:

Канада — +36,9%

Германия — +30,9%

Франция — +27,8%

Китай — +25,4%

Великобритания — +18,0%.

Наименьший рост

Самые низкие темпы подорожания зафиксированы в странах Ближнего Востока и отдельных крупных экономиках: Катар и ОАЭ по +7,9%, Япония +14,0%, Южная Корея +15,1%, россия +0,5%, Индия и Саудовская Аравия без изменений.

Причины

Эксперты объясняют динамику несколькими факторами: риски поставок нефти из-за геополитического напряжения; рост стоимости логистики; зависимость многих стран от импорта горючего.

В целом, именно азиатские рынки оказались наиболее чувствительными к шокам, что и привело к рекордному росту цен на дизель в регионе.