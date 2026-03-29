Мировые цены на дизельное горючее резко выросли после обострения конфликта вокруг Ирана. Наибольшее удорожание зафиксировано в странах Азии, свидетельствуют данные Global Petrol Prices.
Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим ростом цен на дизель на фоне конфликта вокруг Ирана — Investor Insight
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Кто в лидерах роста
Больше всего дизель подорожал на Филиппинах — на 81,6%. На втором месте Нигерия (+78,3%), далее — Малайзия (+57,9%) и Австралия (+52,1%).
Существенный рост также зафиксирован во Вьетнаме (+45,9%), Сингапуре (+44,0%) и США (+41,2%).
Ситуация в Украине
В Украине цены на дизель выросли на 33,9%, что соответствует общемировому тренду, но ниже показателей большинства азиатских стран.
Для сравнения:
- Канада — +36,9%
- Германия — +30,9%
- Франция — +27,8%
- Китай — +25,4%
- Великобритания — +18,0%.
Наименьший рост
Самые низкие темпы подорожания зафиксированы в странах Ближнего Востока и отдельных крупных экономиках: Катар и ОАЭ по +7,9%, Япония +14,0%, Южная Корея +15,1%, россия +0,5%, Индия и Саудовская Аравия без изменений.
Причины
Эксперты объясняют динамику несколькими факторами: риски поставок нефти из-за геополитического напряжения; рост стоимости логистики; зависимость многих стран от импорта горючего.
В целом, именно азиатские рынки оказались наиболее чувствительными к шокам, что и привело к рекордному росту цен на дизель в регионе.
