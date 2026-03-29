українська
29 марта 2026, 13:16 Читати українською

Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим ростом цен на дизель на фоне конфликта вокруг Ирана — Investor Insight

Мировые цены на дизельное горючее резко выросли после обострения конфликта вокруг Ирана. Наибольшее удорожание зафиксировано в странах Азии, свидетельствуют данные Global Petrol Prices.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто в лидерах роста

Больше всего дизель подорожал на Филиппинах — на 81,6%. На втором месте Нигерия (+78,3%), далее — Малайзия (+57,9%) и Австралия (+52,1%).

Существенный рост также зафиксирован во Вьетнаме (+45,9%), Сингапуре (+44,0%) и США (+41,2%).

Ситуация в Украине

В Украине цены на дизель выросли на 33,9%, что соответствует общемировому тренду, но ниже показателей большинства азиатских стран.

Для сравнения:

  • Канада — +36,9%
  • Германия — +30,9%
  • Франция — +27,8%
  • Китай — +25,4%
  • Великобритания — +18,0%.

Наименьший рост

Самые низкие темпы подорожания зафиксированы в странах Ближнего Востока и отдельных крупных экономиках: Катар и ОАЭ по +7,9%, Япония +14,0%, Южная Корея +15,1%, россия +0,5%, Индия и Саудовская Аравия без изменений.

Причины

Эксперты объясняют динамику несколькими факторами: риски поставок нефти из-за геополитического напряжения; рост стоимости логистики; зависимость многих стран от импорта горючего.

В целом, именно азиатские рынки оказались наиболее чувствительными к шокам, что и привело к рекордному росту цен на дизель в регионе.

Роман Мирончук
Комментарии - 3

Exba
Exba
29 марта 2026, 13:25
А у нигерийцев то чего так подорожало? Вроде ж сами себя могут обеспечить
kadaad1988
kadaad1988
29 марта 2026, 13:53
Причина подорожания топлива в Украине одна — подлая зеленая власть!
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 марта 2026, 14:28
Оце здобули при Зелених , хто згоден -підтримуй (c)

А ще і мило!!! подорожчало !!!
Оце здобули при Зелених ©
