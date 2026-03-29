Катар и Украина подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Катар и Украина подписали в субботу, 28 марта, соглашение об оборонном сотрудничестве, которое включает работу над противодействием ракетам и беспилотникам. Об этом говорится в заявлении правительства Катара во время визита в эмират президента Украины Владимира Зеленского, пишет DW.
Что включает соглашение
Соглашение включает сотрудничество в технологических областях, развитие совместных инвестиций и обмен опытом в противодействии ракетам и беспилотным авиационным системам.
Три соглашения за визит
Зеленский во время общения с журналистами заявил, что одним из итогов его визита в страны Ближнего Востока станет подписание трех соглашений о сотрудничестве.
По словам Зеленского, соглашения уже подписаны с Саудовской Аравией и Катаром, а вскоре будут подписаны с ОАЭ.
«Это будет несколько дней. У нас остались люди, которые — мы вчера об этом договорились с президентом — работают с обеих сторон над юридической составляющей», — рассказал Зеленский.
По словам украинского президента, все эти три соглашения рассчитаны на 10 лет. «То есть мы в течение этих 10 лет будем заниматься копродукцией, строить заводы и линии производства, как в нашей стране, так и в этих странах», — сообщил президент.
В то же время президент Украины заверил, что об участии украинских военных в боевых действиях на Ближнем Востоке речь не идет. «Нам хватает своей войны. Что касается нашей экспертизы, как защищаться, это другой вопрос», — подчеркнул он.
